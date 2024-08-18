Інформація з мережі не підтвердилась

Пам’ятник радянському диктатору Володимиру Леніну не був прибраний у підконтрольному Україні місті Суджа (Курська область). Він отримав пошкодження під час бойових дій, проте його ніхто не зносив.

Про це повідомило видання BBC. Зазначається, що чутки про "декомунізацію" Леніна, які пішли мережею 16 серпня, виявилися неправдивими. Примітно, що до поширення чуток була причетна і радниця глави офісу президента Дарія Зарівна, а також Мінкульт.

Видання зазначає, що у другій половині 17 серпня їхньому журналісту вдалося побувати в Суджі і побачити, що пам’ятник насправді продовжує стояти на місці, хоча він і отримав деякі пошкодження.

"Я думаю, після створення військової комендатури комендант і його підлеглі стежитимуть за тим, щоб пам’ятники культури будь-які, як би вони нам подобалися або подобалися, не зносилися, не порушувалися норми гуманітарного права. Це може бути розцінено як порушення норм Міжнародного гуманітарного права ", — розповів член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Вениславський.

Нагадаємо, в Суджі також побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, який показав, як виглядає той самий пам’ятник.

Нагадаємо, Суджа отримала певні ушкодження після зіткнень між українською армією та російськими строковиками. Крім того, поза межами міста можна побачити знищену бойову техніку.