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"Чути дрони, але будинки цілі": як виглядає зараз Суджа (відео)

Автор
Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
"Чути дрони, але будинки цілі": як виглядає зараз Суджа (відео) Новина оновлена 15 серпня 2024, 18:07

Журналісти поспілкувалися з місцевими мешканцями

Італійські журналісти відвідали Суджу Курської області, де раніше побували українські журналісти. Наші колеги зняли короткий сюжет про те, що відбувається у населеному пункті та поспілкувалися з місцевими жителями.

Відео опублікував італійський канал Tg1. Журналістка Стефанія Батістіні, яка й була у складі знімальної групи, написала на своїй сторінці у мережі X (Twitter):

"Ми заїхали до Суджі Курської області під час наступу української армії. Цивільні будинки цілі. Чути шум дронів".

Журналістка проїхалася містом разом з українськими військовими на бронеавтомобілі та поспілкувалася з кількома місцевими мешканцями, які залишилися у місті. Так, одна дівчинка на запитання, чи добрі до них українські військові, відповіла, що так.

Наприкінці сюжету український військовий зауважив різницю між Силами оборони України та армією РФ. Він звернув увагу журналістки на те, що будинки цивільних у російському місті стоять неушкоджені, тоді як Росія стирає українські міста з лиця землі.

Суджа, Курська область
Будинки росіян у місті Суджа

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Теги:
#Курська область #Війна з РФ #Суджа