"Чути дрони, але будинки цілі": як виглядає зараз Суджа (відео)

Журналісти поспілкувалися з місцевими мешканцями

Італійські журналісти відвідали Суджу Курської області, де раніше побували українські журналісти. Наші колеги зняли короткий сюжет про те, що відбувається у населеному пункті та поспілкувалися з місцевими жителями.

Відео опублікував італійський канал Tg1. Журналістка Стефанія Батістіні, яка й була у складі знімальної групи, написала на своїй сторінці у мережі X (Twitter):

"Ми заїхали до Суджі Курської області під час наступу української армії. Цивільні будинки цілі. Чути шум дронів".

Da otto giorni ormai l'esercito ucraino è penetrato in territorio russo. #Zelensky rivendica, #Mosca sostiene di aver fermato le truppe di #Kiyv. Oltre il confine è riuscita ad arrivare la troupe del #Tg1 con la nostra inviata @StefaniaBattis4.

Questo è quello che ha trovato. pic.twitter.com/1vmS5JoIKE — Tg1 (@Tg1Rai) August 14, 2024

Журналістка проїхалася містом разом з українськими військовими на бронеавтомобілі та поспілкувалася з кількома місцевими мешканцями, які залишилися у місті. Так, одна дівчинка на запитання, чи добрі до них українські військові, відповіла, що так.

Наприкінці сюжету український військовий зауважив різницю між Силами оборони України та армією РФ. Він звернув увагу журналістки на те, що будинки цивільних у російському місті стоять неушкоджені, тоді як Росія стирає українські міста з лиця землі.

Будинки росіян у місті Суджа

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Росії поки не визначилися, як виправдовувати бої в Курській області, тому вигадують фейки. Що насправді відбувається у Курській області читайте у нашому матеріалі: Фейки про зачистку, "бліцкриг Зеленського" та нові успіхи ЗСУ