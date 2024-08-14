Фейки про зачистку, "бліцкриг Зеленського" та нові успіхи ЗСУ: що насправді відбувається у Курській області (карта)

У Росії поки не визначилися, як виправдовувати бої в Курській області, тому вигадують фейки

Росіянам мовлять по телевізору, що ситуація в Курській області нібито взята під контроль, а більшість сил українських військових "знищена". Але водночас Z-блогери самі спростовують цю інформацію, кажучи, що ЗСУ взяли три нові села.

Так, у програмі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" командир спецпризначенців "Ахмат" Апті Алаудінов почав розповідати про ситуацію в Курській області. Він заявив, що нібито українська сторона зазнає великих втрат. Про це пише The Insider.

"Обстановка, в принципі, взята під контроль. Велика частина території, де знаходився противник, вже, як кажуть, повністю перекрита. Йде зачистка населених пунктів, де знаходиться противник, він вибивається звідти, де він є. Я б міг сказати, що все підрозділи Міноборони Росії справді включилися і добрими темпами займаються знищенням противника, причому противник зазнає таких втрат, які він, напевно, не зазнав ніколи за весь період СВО (тобто війна в Україні, — Ред.)", — сказав Алаудінов.

Він визнає, що на територію Росії заходить велика кількість техніки ЗСУ, входи не перекриті й резерви надходять, але одразу спробував виправдатися, що нібито російські війська "спалюють цю техніку".

"Я можу сказати, що за ніч попередню проїхало на територію Росії 25 одиниць техніки. Але якщо дивитися на те, з якою інтенсивністю наші підрозділи цю техніку спалюють, у принципі, це нам роботи рівно на один день, навіть на одну нашу ділянку", — додав він.

Тут же Апті Алаудінов у передачі розповідає, що нібито далі за ту територію, куди вже просунулися ЗСУ, вони нібито не зможуть пройти.

"Робота йде інтенсивно, противник намагається з усіх ділянок фронту, де це можливо, знімати свої сили та засоби для того, щоб розвинути тут успіх. Хоча я вже з радістю можу всім сказати, що бліцкриг Зеленського, в принципі, завершився, тобто далі того територіального відрізка, де в них спочатку був розвинений успіх, противник навряд чи зуміє просунутися, та й усі ділянки, де пересувається їхня техніка та жива сила, вони вже повністю під контролем наших сил і засобів. Так, десь якісь ДРГ, можливо, просочуються, але для роботи з ДРГ є інші підрозділи, які теж виконують свою роботу", — пояснив він росіянам.

Крім того, командир спецпризначення "Ахмат" зробив безглузду заяву, що нібито все закінчиться падінням України й навіть мріяв про те, що російські окупанти зможуть зайти й "забрати території, які вважають своїми".

"Більша частина сил і засобів, які заїхали на територію Росії в першому ешелоні, в принципі, вже знищена. Так, вони безперервно намагаються наситити ці ділянки своїми військами, але якщо дивитися на те, що ми вже потихеньку, знищуючи противника, починаємо звужувати цей радіус, який ними був зайнятий, я вважаю, що вже, зрештою, питання закрилося не лише знищенням цих сил і засобів, а, як я вже говорив раніше, швидше за все, результатом буде повне падіння України, і ми ще спокійно можемо зайти. забрати ті території, які вважаємо нашими”, — сказав він.

ЗСУ взяли нові села в Курській області

Z-блогер Юрій Подоляка заявив, що Збройні сили України зайняли три нові села в Курській області — Ольговку, Малу Локню та Кругленьке. Увечері 13 серпня стало відомо про взяття села Плехове.

Згодом українські військові опублікували фотографії біля місцевого будинку культури.

Тобто ці дані спростовують слова Апті Алаудінова, що росіяни нібито всі тримають під своїм контролем і ситуацію в їхніх руках.

13 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що зараз під контролем ЗСУ знаходиться близько 1000 км території Росії.

Що відбувається в Суджі

Поки Апті Алаудінов запевняє росіян, що ситуація під контролем та ЗСУ не взяли Суджу, українські журналісти вже побували у цьому місті. Кореспонденти ТСН заїхали до Курської області та розповіли, що там насправді зараз відбувається.

"На в’їзді до міста Суджа нам вдалося побачити спалену колону техніки. Вона рухалася у бік українського кордону, але не доїхала. Одразу видно, що це російська колона. Там є й російські номерні знаки та специфічні російські знаки".

Щодо міста Суджа. Воно незначно пошкоджене. І пошкоджено переважно авіабомбами, які кидають самі ж росіяни. Але у місті у підвалах перебувають люди. Це означає, що наразі українські захисники беруть цих людей під свою опіку. Сьогодні ми заїжджали з першими машинами із гуманітарною допомогою, яку повезли людям у підвали. І люди, яких ми зустріли, не говорили про те, що їх попереджали, що потрібно евакуюватися. Їх не забрали. Ця їжа для людей, які вже тиждень сидять у підвалі та, справді, через авіабомб практично неможливо вийти. У них залишилося критично мало їжі. Але сьогодні ситуація змінилася через те, що приїхала гуманітарна допомога”, – розповіла журналістка ТСН.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія скаржиться на атаку на Курську область та загрожувати розпочати "діяти по-новому".