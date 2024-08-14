Фейки о зачистке, "блицкриг Зеленского" и новые успехи ВСУ: что на самом деле происходит в Курской области (карта)

В России пока не определились, как оправдывать бои в Курской области, поэтому выдумывают фейки

Россиянам вещают по телевизору, что обстановка в Курской области якобы взята под контроль, а большая часть сил украинских военных "уничтожена". Но в то же время Z-блогеры сами же опровергают эту информацию, говоря, что ВСУ взяли три новых села.

Так, в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов взялся рассказывать о ситуации в Курской области. Он заявил, что якобы украинская сторона несет большие потери. Об этом пишет The Insider.

"Обстановка, в принципе, взята под контроль. Бо́льшая часть территории, где находился противник, уже, как говорится, полностью перекрыта. Идет зачистка населенных пунктов, где находится противник, он выбивается оттуда, где он есть. Я бы мог сказать, что все подразделения Минобороны России действительно включились и хорошими темпами занимаются уничтожением противника, причем противник несет такие потери, которые он, наверное, не нес никогда за весь период СВО (т.е. война в Украине, — Ред.)", — сказал Алаудинов.

Он признает, что на территорию России заходит большое количество техники ВСУ, входы не перекрыты и резервы поступают, но тут же он попытался оправдаться, что якобы российские войска "сжигают эту технику".

"Я могу сказать, что за ночь предыдущую проехало на территорию России 25 единиц техники. Но если смотреть на то, с какой интенсивностью наши подразделения эту технику сжигают, в принципе, это нам работы ровно на один день, даже на один наш участок", — добавил он.

Тут же Апти Алаудинов в передаче рассказывает, что якобы дальше той территории, куда уже продвинулись ВСУ, они якобы не смогут пройти.

"Работа идет интенсивно, противник пытается со всех участков фронта, где это возможно, снимать свои силы и средства для того, чтобы развить здесь успех. Хотя я уже с радостью могу всем сказать, что блицкриг Зеленского, в принципе, завершился, то есть дальше того территориального отрезка, где у них изначально был развит успех, противник вряд ли сумеет продвинуться, да и все участки, где передвигается их техника и живая сила, они уже находятся полностью под контролем наших сил и средств. Да, где-то какие-то ДРГ, может быть, просачиваются, но для работы с ДРГ есть другие подразделения, которые тоже делают свою работу", — пояснил он россиянам.

Кроме того, командир спецназа "Ахмат" сделал нелепое заявление, что якобы все закончится падением Украины и даже размечтался, что российские оккупанты смогут зайти и "забрать территории, которые считают своими".

"Бо́льшая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, в принципе, уже уничтожена. Да, они беспрерывно пытаются насытить эти участки своими войсками, но если смотреть на то, что мы уже потихоньку, уничтожая противника, начинаем сужать этот радиус, который ими был занят, я считаю, что уже, в конечном итоге, вопрос закрылся не только уничтожением этих сил и средств, а, как я уже говорил ранее, скорее всего, итогом будет полное падение Украины и мы еще спокойно можем зайти и забрать те территории, которые считаем нашими".

ВСУ взяли новые села в Курской области

Z-блогер Юрий Подоляка заявил, что Вооруженные силы Украины заняли три новых села в Курской области — Ольговку, Малую Локню и Кругленькое. Вечером 13 августа стало известно о взятии села Плехово.

Позже украинские военные опубликовали фотографии у местного дома культуры.

То есть, эти данные опровергают слова Апти Алаудинова, что россияне якобы все держат под своим контролем и ситуация в их руках.

13 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что в настоящее время под контролем ВСУ находится около 1000 км территории россии.

Что происходит в Судже

Пока Апти Алаудинов уверяет россиян, что ситуация под контролем и ВСУ не взяли Суджу, украинские журналисты уже побывали в этом городе. Корреспонденты ТСН заехали в Курскую область и рассказали, что там на самом деле сейчас происходит.

"На въезде в город Суджа нам удалось увидеть соженную колонну техники. Она двигалась в сторону украинской границы, но не доехала. Сразу видно, что это российская колонна. Там есть и российские номерные знаки и специфические российские знаки.

Что касается города Суджа. Он не значительно поврежден. И поврежден по большей части авиабомбами, которые кидают сами же россияне. Но в городе в подвалах находятся люди. Это означает, что сейчас украинские защитники берут этих людей под свою опеку. Сегодня мы заезжали с первыми машинами с гуманитарной помощью, которую повезли людям в подвалы. И люди, которых мы встретили, они не говорили о том, что их предупреждали, что нужно эвакуироваться. Их не забрали. Эта еда для людей, которые уже неделю сидят в подвале и, действительно, из-за авиабомб практически невозможно выйти. У них осталось критически мало еды. Но сегодня ситуация изменилась из-за того, что приехала гуманитарная помощь", — рассказала журналистка ТСН.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия жалуется на атаку на Курскую область и угрожать начать "действовать по-новому".