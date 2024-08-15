Журналисты пообщались с местными жителями

Итальянские журналисты посетили Суджу Курской области, где раньше побывали украинские журналисты. Наши коллеги сняли краткий сюжет о происходящем в населенном пункте и пообщались с местными жителями.

Видео опубликовал итальянский канал TG1. Журналистка Стефания Батистини, которая и была в составе съемочной группы, написала на своей странице в сети X (Twitter):

"Мы заехали в Суджу Курской области во время наступления украинской армии. Гражданские дома целые. Слышен шум дронов".

Da otto giorni ormai l'esercito ucraino è penetrato in territorio russo. #Zelensky rivendica, #Mosca sostiene di aver fermato le truppe di #Kiyv. Oltre il confine è riuscita ad arrivare la troupe del #Tg1 con la nostra inviata @StefaniaBattis4.

Questo è quello che ha trovato. pic.twitter.com/1vmS5JoIKE — Tg1 (@Tg1Rai) August 14, 2024

Журналистка проехалась по городу вместе с украинскими военными на бронеавтомобиле и пообщалась с несколькими оставшимися в городе местными жителями. Так, одна девочка на вопрос, хорошо ли относятся к ним украинские военные, ответила, что да.

В конце сюжета украинский военный заметил разницу между Силами обороны Украины и армией РФ. Он обратил внимание журналистки на то, что гражданские дома в российском городе стоят невредимы, тогда как Россия стирает украинские города с лица земли.

Дома русских в городе Суджа

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