Укр

"Слышны дроны, но дома целые": как выглядит сейчас Суджа (видео)

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
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"Слышны дроны, но дома целые": как выглядит сейчас Суджа (видео) Новость обновлена 15 августа 2024, 18:07

Журналисты пообщались с местными жителями

Итальянские журналисты посетили Суджу Курской области, где раньше побывали украинские журналисты. Наши коллеги сняли краткий сюжет о происходящем в населенном пункте и пообщались с местными жителями.

Видео опубликовал итальянский канал TG1. Журналистка Стефания Батистини, которая и была в составе съемочной группы, написала на своей странице в сети X (Twitter):

"Мы заехали в Суджу Курской области во время наступления украинской армии. Гражданские дома целые. Слышен шум дронов".

Журналистка проехалась по городу вместе с украинскими военными на бронеавтомобиле и пообщалась с несколькими оставшимися в городе местными жителями. Так, одна девочка на вопрос, хорошо ли относятся к ним украинские военные, ответила, что да.

В конце сюжета украинский военный заметил разницу между Силами обороны Украины и армией РФ. Он обратил внимание журналистки на то, что гражданские дома в российском городе стоят невредимы, тогда как Россия стирает украинские города с лица земли.

Суджа, Курская область
Дома русских в городе Суджа

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Теги:
#Курская область #Война с РФ #Суджа