В Курской области было лишь начало: глава Сумской ОВА рассказал, что дальше ждет Россию

На операции в Курской области планы Украины не ограничены

Украина планирует несколько этапов операции в пограничных областях России. Первый из них развернулся в Курской области.

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Алексей Дрозденко изданию The Guardian. Он рассказал, что ежедневно в Сумы прибывает около 100 — 150 российских военнопленных.

"Многие из российских солдат, охраняющих границу, — молодые призывники. Они не хотят с нами воевать", — сказал он.

Дрозденко добавил, что сейчас лишь первый этап операции на территории России и вскоре мир увидит другие ее части. При этом он подчеркнул, что принимал участие в ее планировании, но обязался хранить молчание и отказался раскрывать дополнительные подробности.

Он все же отметил, что эта операция не будет похожей на то, что происходило во время рейдов проукраинских российских групп в Белгородскую область.

Дрозденко рассказал, что Сумская и другие области организовали гуманитарную помощь людям, которые оказались на территории под украинским контролем, однако добавил, что ни один из них не решился перейти через границу, чтобы стать беженцем в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес считает, что Украина битвой в Курской области продемонстрировала, что никаких "красных линий Путина" нет.