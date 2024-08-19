ЗСУ звільняють села у Курській області, а окупанти тиснуть на Донбасі: що відбувається на фронті (карта)

За попередню добу відбулося 110 бойових зіткнень

Розпочався 908-й день війни з російськими окупантами. За минулу добу, 18 серпня, Сили Оборони звільнили ряд населених пунктів у Курській області РФ.

Мовиться про Апанасівку, Снагость, Отрубу. Аналітики порталу Deepstate пишуть, що просування ЗСУ є також у населеному пункті Ольгівка.

Проте, як пишуть аналітики є просування ворога на сході України. Мовиться про Піщане, Скучне, Миколаївку, Залізнянське, Новожеланне, Неліпівку та Нью-Йорк.

"Ворог просунувся біля Піщаного, Скучного, Миколаївки, Залізнянського, Новожеланного, у Неліпівці та Нью-Йорку. Уточнено лінію зіткнення західніше Нью-Йорку", — йдеться у повідомленні.

Піщане

У Генеральному Штабі Збройних сил України у щоденному зведенні про ситуацію на фронті повідомили, що за попередню добу відбулося 110 бойових зіткнень. Російські окупанти здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

Там від початку минулої доби, точилися 33 бої у районах населених пунктів Гродівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродівка, Птиче, Завітне та Михайлівка. Сили оборони відбили 24 атаки, дев’ять — ще продовжуються.

"На цьому напрямку був знешкоджений 231 окупант. Знищено танк, дві артилерійські системи, 120-мм міномет, чотири БпЛА та дев’ять одиниць автотранспорту. До того ж пошкоджено МТ-ЛБ, дві артилерійські системи, 120-мм міномет та п’ять авто", — пишуть в Генштабі.

Окрім цього, ворог атакував на Куп'янському, Торецькому напрямках. Боєзіткнення відбулись на Харківському та Лиманському напрямках.

Раніше "Телеграф" писав, що у США оцінили вплив Курської операції ЗСУ на війну в Україні.