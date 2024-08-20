На самом деле, любая задержка сейчас играет на руку ВСУ

Россия дала очень слабый отпор наступлению Вооруженных сил Украины в Курской области, что шокировало украинских генералов. Это может иметь два противоположных объяснения – подготовка мощного контрудара и "синдром Сталина" у российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет издание Politico. Украинские генералы, отмечается в материале, были озадачены – они ожидали большого, но гораздо более яростного отпора и не думали о таких успехах.

Однако вялый ответ России – не обязательно признак ее военной некомпетентности. Возможно, что россияне тщательно готовят мощное контрнаступление в Курской области, именно поэтому ВСУ преуспевают. Алексей Дюмин, которого назначили руководить военной операцией в Курской области, среди российских генералов и политиков известен как "способный, холодный и методический". Возможно, задержка произошла из-за того, что Дюмин хочет подготовить план тщательно и самостоятельно.

Другой вариант – Путин в очередной раз демонстрирует "синдром Сталина" во время кризиса – его фактически морально парализует. Как известно, советский диктатор Иосиф Сталин закрылся на даче, когда 22 июня 1941 г. немецкие нацисты напали на СССР.

Впрочем, резюмирует издание, на самом деле, любая задержка сейчас играет на руку ВСУ. Они усиливают свои оборонительные позиции в Курской области на тот случай, если россияне все же отважатся дать полноценный ответ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Воздушных силах Украины был показан момент удара моста через реку Сейм у деревни Звание в Курской области, где продолжаются бои. На кадрах видно, как часть конструкции рухнула в воду после мощного взрыва.

Операция Сил обороны Украины в Курской области – лучшая превентивная защита и противодействие российскому террору. Мир узнал об операции под Суджей постфактум потому, что для него это было бы "пересечением самых крупных из всех красных линий РФ".