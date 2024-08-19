В Курской области уже воюют белорусы? В сети вирусится видео, но с нюансом

Подразделения якобы еще и не подготовленные

В зоне боевых действий в Курской области якобы были замечены регулярные войска Белоруси. Подтверждений этому пока никаких нет, однако утверждается, что они уже даже принимали участие в боях.

Такую информацию распространил популярный Telegram-канал "ШО НА ФРОНТІ?", который, по информации СМИ, администрируется украинскими военными. Авторы поста сообщают о якобы фиксации "элитных подразделений ВС Белоруси".

"Но ни одно подразделение не готово к выполнению боевых задач. Очень смешно наблюдать, когда после обстрела этот личный состав бросает оружие, амуницию и технику. После чего убегает и не ориентируется на местности, зачем их отправили — это большой вопрос. Но благодарим личный состав за трофейную технику и средства для ведения боевых действий", — утверждают администраторы паблика.

Стоит подчеркнуть, что никакого подтверждения своим словам канал не предоставляет. Также пока неизвестны и другие источники, которые бы распространяли аналогичную информацию. Поэтому мы не можем быть убеждены, что данные слова являются достоверными, особенно, учитывая чувствительность данной темы.

В это же время в сети появилась информация также о белорусах, однако с другой стороны — воюющих на стороне ВСУ. Якобы данные подразделения были задействованы на территории РФ. Данной информации также нет официального подтверждения, однако есть видео, которое распространяет белорусское издание "Белсат". Оно, как утверждают авторы, было снято в Курской области. На кадрах запечатлен трофейный российский танк Т-90М, движущийся под бело-красно-белым флагом — флагом, используемым белорусской оппозицией.

Важно напомнить, что в составе ВСУ воюют и белорусы, решившие помочь Украине отразить российскую агрессию. "Белсат" утверждает, что бойцы на видео якобы являются воинами 225 ОШБ.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Курской области сейчас проходит лишь первый этап операции на территории России и вскоре мир увидит другие ее части.