У Курській області вже воюють білоруси? У мережі віруситься відео, але з нюансом

Підрозділи нібито ще й не підготовлені

У зоні бойових дій у Курській області нібито було помічено регулярні війська Білорусі. Підтверджень цьому поки що немає, однак стверджується, що вони вже навіть брали участь у боях.

Таку інформацію поширив популярний Telegram-канал "ШО НА ФРОНТІ?", який за інформацією ЗМІ адмініструється українськими військовими. Автори посту повідомляють про нібито фіксацію "елітних підрозділів ЗС Білорусі".

"Але жоден підрозділ не готовий до виконання бойових завдань. Дуже смішно спостерігати, коли після обстрілу цей особовий склад кидає зброю, амуніцію та техніку. Після чого тікає і не орієнтується на місцевості, навіщо їх відправили — це велике питання. Але дякуємо особовому складу за трофейну техніку та засоби для ведення бойових дій", — стверджують адміністратори пабліка.

Варто наголосити, що жодного підтвердження своїм словам канал не надає. Також поки що невідомі й інші джерела, які поширювали б аналогічну інформацію. Тому ми не можемо бути переконані, що ці слова є достовірними, особливо з огляду на чутливість цієї теми.

У цей же час у мережі з’явилася інформація також про білорусів, проте з іншого боку — тих, хто воює на стороні ЗСУ. Нібито ці підрозділи були задіяні на території РФ. Ця інформація також не має офіційного підтвердження, проте є відео, яке розповсюджує білоруське видання "Белсат". Воно, як стверджують автори, було знято у Курській області. На кадрах зафільмовано трофейний російський танк Т-90М, що рухається під біло-червоно-білим прапором — прапором, який використовується білоруською опозицією.

Важливо нагадати, що у складі ЗСУ воюють і білоруси, які вирішили допомогти Україні відбити російську агресію. "Белсат" стверджує, що бійці на відео нібито є воїнами 225 ОШБ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Курській області зараз відбувається лише перший етап операції на території Росії і незабаром світ побачить інші її частини.