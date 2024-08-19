ВСУ могли уничтожить последний мост через Сейм в Курской области: россияне в истерике (фото)

Конструкция может быть окончательно выведена из строя

В понедельник, 19 августа, россияне заявили, что ВСУ якобы уничтожили третий мост через реку Сейм в Курской области Глушковского района. Россияне могли использовать его для переброски резервов в зону украинского прорыва.

Об этом сообщают телеграмм-каналы РФ, ссылаясь на российского блогера Владимира Романова.

"19.08.2024. Глушковский р-н, Курская область, Россия. ВС Украины уничтожили третий мост через реку. Сейм", — говорится в сообщении.

Российский телеграмм-канал Astra пишет, что таким образом украинцы отрезали группировку России в Глушковском районе от путей снабжения.

На снимке показано, что после удара вроде бы несколько пролетов моста оказались в реке. Поэтому конструкция может быть окончательно выведена из строя.

Стоит отметить, что официальной информации от украинской стороны пока нет.

Ранее Телеграф писал, что в Воздушных силах Украины показали момент удара моста через реку Сейм возле села Звание в Курской области, где продолжаются бои. На кадрах видно, как часть конструкции рухнула в воду после мощного взрыва.