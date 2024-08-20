Насправді будь-яка затримка зараз грає на руку ЗСУ

Росія дала дуж слабку відсіч наступу Збройних сил України в Курській області, що шокувало українських генералів. Це може мати два протилежних пояснення – підготовка потужного контрудару та "синдром Сталіна" у російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише видання Politico. Українські генерали, зазначається у матеріалі, були спантеличені – вони очікували на більшу, та набагато лютішу відсіч та не думали про такі успіхи.

Проте млява відповідь Росії – не обов'язково ознака її військової некомпетентності. Можливо, що росіяни ретельно готують потужний контрнаступ в Курській області, саме тому ЗСУ мають успіхи. Олексій Дюмін, якого призначили керувати військовою операцією в Курській області, серед російських генералів та політиків відомий, як "здібний, холодний та методичний". Можливо, затримка сталася через те, що Дюмін хоче підготувати план ретельно та самостійно.

Інший варіант – Путін вже вкотре демонструє "синдром Сталіна" під час кризи – його фактично морально паралізує. Як відомо, радянський диктатор Йосип Сталін зачинився на дачі, коли 22 червня 1941 року німецькі нацисти напали на СРСР.

Втім, резюмує видання, насправді будь-яка затримка зараз грає на руку ЗСУ. Вони посилюють свої оборонні позиції в Курській області на той випадок, якщо росіяни все ж наважаться дати повноцінну відповідь.

Раніше "Телеграф" писав, що у Повітряних силах України показали момент удару мосту через річку Сейм біля села Званне в Курській області, де тривають бої. На кадрах видно, як частина конструкції впала у воду після потужного вибуху.

Операція Сил оборони України у Курській області — найкращий превентивний захист і протидія російському терору. Світ дізнався про операцію під Суджею постфактум тому, що для нього це було б "перетином найбільших з усіх червоних ліній РФ".