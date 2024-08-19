"Люди нажахані": скільки строковиків Путін вже кинув на захист Курської області

Росія не спішить перекидати війська зі сходу України

На другий тиждень українського наступу у Курській області, Росії все ще не вистачає сил, аби спинити Збройні сили України. "Затикати дірки" у своїй обороні намагаються необстріляними строковиками, які своєю чергою, масово дезертують з армії.

Про це пише видання The Financial Times. Зауважають, що попри шалений темп наступу ЗСУ у Курській області, Кремль не спішить перекидати свої війська з Донецької області.

Представник російської ГО "Идите лесом", яка допомагає росіянам уникнути призову розповідає, що нині їхня організація, буквально, засипана листами з благанням про допомогу.

"Люди нажахані. Ми завалені проханнями і ледве встигаємо", — розповідає Іван Чувіляєв.

За його словами, вони отримують все більше повідомлень про те, що молодих російських строковиків кидають у бій проти Збройних сил України в Курській області.

"Це почалося в деяких регіонах, але зараз зрозуміло, що призовників мобілізують з усієї Росії", — зауважив Чувіляєв.

За підрахунками голови організації, під Курськ вже направили щонайменше 1000 призовників, зокрема, з Московської та Ленінградської області. Водночас, як зазначає видання, ці розрізнені частини не мають досвіду ведення спільних бойових дій і навряд чи зможуть зупинити добре навчені підрозділи ЗСУ.

"Путін сподівається стримати просування України переважно силами строкової служби. Але чи зможуть вони відкинути українські війська? Сумніваюся", – каже російський військовий аналітик Юрій Федоров, пише видання.

Різні контингенти, які Росія зібрала в Курську, не мають досвіду спільної боротьби і не мають часу вчитися, додав Федоров.

Навіть після підкріплення минулого тижня, російські сили в регіоні залишаються значно меншими, ніж українські, хоча Росія має підтримку з повітря. Разом з тим, Путін продовжує тиснути у Донецькій області і, схоже, не бажає перекидати значні ресурси зі східного фронту України у Курську область РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські строковики першими зустріли атаку ЗСУ у Курській області та почали масово здаватися у полон – десятками та сотнями.