Россия не спешит опрокидывать войска с востока Украины

На вторую неделю украинского наступления в Курской области России все еще не хватает сил, чтобы остановить Вооруженные силы Украины. "Затыкать дыры" в своей обороне пытаются необстрелянными срочниками, которые в свою очередь массово дезертируют из армии.

Об этом пишет издание The Financial Times. Отмечают, что несмотря на бешеный темп наступления ВСУ в Курской области, Кремль не спешит перебрасывать свои войска из Донецкой области.

Представитель российской ОО "Идите лесом", помогающей россиянам избежать призыва рассказывает, что ныне их организация, буквально, засыпана письмами с мольбой о помощи.

"Люди напуганы. Мы завалены просьбами и едва успеваем", — рассказывает Иван Чувиляев.

По его словам, они получают все больше сообщений о том, что молодых российских срочников бросают в бой против Вооруженных сил Украины в Курской области.

"Это началось в некоторых регионах, но сейчас понятно, что призывников мобилизуют из всей России", — отметил Чувиляев.

По подсчетам главы организации, под Курск уже направили не менее 1000 призывников, в том числе из Московской и Ленинградской области. В то же время, как отмечает издание, эти разрозненные части не обладают опытом ведения совместных боевых действий и вряд ли смогут остановить хорошо обученные подразделения ВСУ.

"Путин надеется сдержать продвижение Украины преимущественно силами срочной службы. Но смогут ли они отбросить украинские войска? Сомневаюсь", – говорит российский военный аналитик Юрий Федоров, пишет издание.

Различные контингенты, которые Россия собрала в Курске, не имеют опыта совместной борьбы и у них нет времени учиться, добавил Федоров.

Даже после подкрепления на прошлой неделе, российские силы в регионе остаются в значительном меньшинстве, хотя у России есть поддержка с воздуха. Вместе с тем, Путин продолжает давить в Донецкой области и, похоже, не желает перебрасывать значительные ресурсы с восточного фронта Украины в Курскую область РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские срочники первыми встретили атаку ВСУ в Курской области и начали массово сдаваться в плен — десятками и сотнями.