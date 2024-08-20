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Кремль интересует не Курская область, а стабильность режима – ISW

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Путина интересует сохранение власти, а не Курской области Новость обновлена 20 августа 2024, 06:51
Путина интересует сохранение власти, а не Курской области. Фото Колаж Телеграфу

Курская операция может поставить крест на карьере руководителя Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова

Похоже, что российского диктатора Владимира Путина гораздо больше интересует стабильность его режима, чем ситуация в Курской области. О таком варианте свидетельствуют кадровые назначения диктатора, не доверяющего собственным военным.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 19 августа. Аналитики напомнили, что руководителем "контртеррористической операции" – название, которое намекает на нежелание Кремля воспринимать объективную реальность – назначен помощник президента Алексей Дюмин.

Дюмин, пишут российские оппозиционные СМИ, считается человеком диктатора Путина, однако находится в конфликте с представителями Администрации президента РФ, которым руководит Антон Вайно. Также назначение Дюмина свидетельствует, что диктатор не доверяет собственным Генеральному штабу и Министерству обороны, а полагается на людей, преданных лично ему.

Кроме того, Курская операция может поставить крест на карьере руководителя Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова. Уже к концу этого года он может покинуть свой пост, а ФСБ возглавит руководитель контрразведывательного управления учреждения Владислав Меньшиков или первый заместитель Бортникова Сергей Королев. Таким образом, можно заключить, что Кремль больше ориентирован на сохранение стабильности режима, а не российских территорий.

"Общий сдвиг Кремля в сторону таких силовиков, как Дюмин, которому Путин лично доверяет, и силовиков с сильной и хорошо задокументированной репутацией в сфере борьбы с терроризмом и контрразведкой свидетельствует о том, что Кремль все больше смотрит на таких лиц как на гарантов режима", – резюмировали аналитики.

Ранее "Телеграф" писал, что в Воздушных силах Украины был показан момент удара моста через реку Сейм у деревни Звание в Курской области, где продолжаются бои. На кадрах видно, как часть конструкции рухнула в воду после мощного взрыва.

Операция Сил обороны Украины в Курской области – лучшая превентивная защита и противодействие российскому террору. Мир узнал об операции под Суджей постфактум потому, что для него это было бы "пересечением самых крупных из всех красных линий РФ".

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#Война #Курск #Курская область #Курская битва