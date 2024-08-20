Курская операция может поставить крест на карьере руководителя Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова

Похоже, что российского диктатора Владимира Путина гораздо больше интересует стабильность его режима, чем ситуация в Курской области. О таком варианте свидетельствуют кадровые назначения диктатора, не доверяющего собственным военным.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 19 августа. Аналитики напомнили, что руководителем "контртеррористической операции" – название, которое намекает на нежелание Кремля воспринимать объективную реальность – назначен помощник президента Алексей Дюмин.

Дюмин, пишут российские оппозиционные СМИ, считается человеком диктатора Путина, однако находится в конфликте с представителями Администрации президента РФ, которым руководит Антон Вайно. Также назначение Дюмина свидетельствует, что диктатор не доверяет собственным Генеральному штабу и Министерству обороны, а полагается на людей, преданных лично ему.

Кроме того, Курская операция может поставить крест на карьере руководителя Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Бортникова. Уже к концу этого года он может покинуть свой пост, а ФСБ возглавит руководитель контрразведывательного управления учреждения Владислав Меньшиков или первый заместитель Бортникова Сергей Королев. Таким образом, можно заключить, что Кремль больше ориентирован на сохранение стабильности режима, а не российских территорий.

"Общий сдвиг Кремля в сторону таких силовиков, как Дюмин, которому Путин лично доверяет, и силовиков с сильной и хорошо задокументированной репутацией в сфере борьбы с терроризмом и контрразведкой свидетельствует о том, что Кремль все больше смотрит на таких лиц как на гарантов режима", – резюмировали аналитики.

Ранее "Телеграф" писал, что в Воздушных силах Украины был показан момент удара моста через реку Сейм у деревни Звание в Курской области, где продолжаются бои. На кадрах видно, как часть конструкции рухнула в воду после мощного взрыва.

Операция Сил обороны Украины в Курской области – лучшая превентивная защита и противодействие российскому террору. Мир узнал об операции под Суджей постфактум потому, что для него это было бы "пересечением самых крупных из всех красных линий РФ".