Курська операція може поставити хрест на кар'єрі керівника Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександра Бортнікова

Схоже, що російського диктатора Володимира Путіна значно більше цікавить стабільність його режиму, аніж ситуація в Курській області. Про такий варіант свідчать кадрові призначення диктатора, який не довіряє власним військовим.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 серпня. Аналітики нагадали, що керівником "контртерористичної операції" – назва, яка натякає на небажання Кремля сприймати об'єктивну реальність – призначено помічника президента Олексія Дюміна.

Дюмін, пишуть російські опозиційні ЗМІ, вважається людиною диктатора Путіна, проте перебуває у конфлікті з представниками Адміністрації президента РФ, якою керує Антон Вайно. Також призначення Дюміна свідчить, що диктатор не довіряє власним Генеральному штабу та Міністерству оборони, а покладається на людей, які віддані особисто йому.

Окрім цього, Курська операція може поставити хрест на кар'єрі керівника Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександра Бортнікова. Вже до кінця цього року він може залишити свою посаду, а ФСБ очолить керівник контррозвідувального управління установи Владислав Меньшиков, або перший заступник Бортнікова Сергій Корольов. Таким чином, можна зробити висновок, що Кремль більше орієнтований на збереження стабільності режиму, а не російських територій.

"Загальний зсув Кремля в бік таких силовиків, як Дюмін, якому Путін особисто довіряє, і силовиків із сильною та добре задокументованою репутацією у сфері боротьби з тероризмом і контррозвідкою свідчить про те, що Кремль все більше дивиться на таких осіб як на гарантів режиму", – резюмували аналітики.

Раніше "Телеграф" писав, що у Повітряних силах України показали момент удару мосту через річку Сейм біля села Званне в Курській області, де тривають бої. На кадрах видно, як частина конструкції впала у воду після потужного вибуху.

Операція Сил оборони України у Курській області — найкращий превентивний захист і протидія російському терору. Світ дізнався про операцію під Суджею постфактум тому, що для нього це було б "перетином найбільших з усіх червоних ліній РФ".