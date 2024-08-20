Чиновниця зараз є головою організації, яка стежить за "дотриманням прав людини" у Європі

Колишня депутат російської Держдуми Наталія Нарочницька закликала до килимових бомбардувань Курської області. При цьому вона висловила сподівання, що масова евакуація із регіону проводиться саме тому.

Її слова пролунали в ефірі одного із федеральних пропагандистських каналів. Після чого запис поширився мережею, викликавши щире "захоплення" у курських каналах.

"Ось треба їх оточити і знищити все. Просто килимовими (бомбардуваннями, — ред.) ... Я сподіваюся, що до цього і готуємося, тому що недарма стільки евакуацій", — сказала вона.

Примітно, що на задньому фоні чути голос ведучого, який каже "не розкриватимемо наші плани".

Жителі Курської області очевидно лише зраділи, що високі чиновники з такою легкістю готові ними пожертвувати.

Варто зазначити, що Нарочницька була депутатом Держдуми з 2004 до 2007 року, а з 2008 року очолює Інститут демократії та співробітництва. За даними відкритих джерел, ця неурядова організація базується в Парижі і має заявлену мету "моніторинг порушень прав людини в США та Європі".

Як повідомлялося раніше, російські пропагандисти вже почали готувати своїх людей до того, що їм доведеться попрощатися не лише з Курською областю, а й іншими прикордонними територіями.