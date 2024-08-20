Чиновница сейчас является главой организации, которая следит за "соблюдением прав человека" в Европе

Бывший депутат российской Госдумы Наталья Нарочницкая призвала к ковровым бомбардировкам Курской области. При этом она выразила надежду, что массовая эвакуация из региона проводится именно поэтому.

Ее слова прозвучали в эфире одного из федеральных пропагандистских каналов. После чего запись распространилась по сети, вызвав искреннее "восхищение" в Курских каналах.

"Вот надо их окружить и уничтожить всё. Просто ковровыми (бомбардировками, — ред.)… я надеюсь, что к этому и готовимся, потому что недаром столько эвакуаций", — сказала она.

Примечательно, что на заднем фоне слышно голос ведущего, который говорит "не будем наши планы раскрывать".

Жители Курской области очевидно лишь обрадовались тому, что высокие чиновники с такой легкостью готовы ими пожертвовать.

Стоит отметить, что Нарочницкая была депутатом Госдумы с 2004 по 2007 год, а с 2008 года возглавляет Институт демократии и сотрудничества. Согласно данным из открытых источников, эта неправительственная организация базируется в Париже и имеет заявленную цель "мониторинг нарушений прав человека в США и Европе".

Как сообщалось ранее, российские пропагандисты уже начали готовить своих людей к тому, что им придется попрощаться не только с Курской областью, но и с другими пограничными территориями.