Путін вимагає звільнити Курську область: який дедлайн він поставив своїй армії

Завдання російських окупантів полягає в тому, щоб виконати це завдання в найкоротший термін, не знімаючи своїх загарбників на Донбасі

Російський диктатор Володимир Путін встановив дедлайн на витіснення українських військ із Курської області, де йдуть бої. Своїм "воїнам" він наказав зробити це, не знімаючи сили з основних ділянок на Донеччині.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на інформацію від свого джерела у військово-політичному керівництві. За його словами, Путін дав вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня 2024 року.

При цьому завдання російських окупантів полягає в тому, щоб виконати це завдання в найкоротші строки, не знімаючи своїх загарбників на Донбасі. Йдеться насамперед про Покровський та Торецький напрямки. Поки наступ окупантів на цих напрямках не сповільнився — швидше тільки посилився.

Тобто зараз росіяни намагаються відправити в Курську область "мікс" підрозділів з усіх напрямків. Тільки не з Торецького та Покровського. Це говорить про те, що у ворога зараз є мало вільних сил та резервів.

"Зараз ворог висмикує війська прямо з переднього краю. Зокрема з Запорізької області забрали дві бригади, з Херсонського напрямку забрали із резерву два десанто-штурмові батальйони. В Курській області опинилася 810-та бригада Чорноморського флоту, яка була на Херсонському напрямку, 155-та бригада морської піхоти, яка воювала під Вугледаром. Перекидаються навіть військовослужбовці строкової служби, призвані весною 2024 року", — сказав експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

На карті показано територію Курської області, яку звільнили ЗСУ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Повітряних силах України показали момент удару мосту через річку Сейм біля села Званне у Курській області. На кадрах видно, як частина конструкції впала у воду після потужного вибуху.