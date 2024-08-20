Закрытие котла близко: ВСУ могут загнать в ловушку тысячи российских военных

Войска РФ пытаются оборонять оставшийся проход на востоке

Украина близка к закрытию котла на реке Сейм в Курской области. Внутри остаются до 3 тысяч российских военных.

Об этом сказал аналитик немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке. По его словам, госграница между РФ и Украиной на юге и западе котла подготовлена к обороне.

Отмечается, что россиянам будет сложно обороняться, если ВСУ будут вести наступление с востока. Кроме того, на западе украинцы уже перешли границу и взяли под контроль небольшой участок территории РФ в 15 кв. км до реки Сейм. Там находится хутор Отруба.

"У россиян сейчас простой выбор: или сражаться и оборонять эту территорию, или отступить. По-видимому, оба варианта для них фатальны. Но нужно прямо сказать, что это сражение не носит решающий характер. Потому что мы не знаем, как много сил осталось у Украины", — заявил Рёпке.

С 16 августа украинские воины стали уничтожать мосты через реку Сейм на севере Глушковского района Курской области. Это может отрезать группировку ВС РФ, так как район с запада и юга окружён территорией Украины.

В ответ Россия организует понтонные переправы и воздушный мост. Также войска РФ пытаются оборонять оставшийся проход на востоке. Накануне ВСУ захватили там сёла Снагость и Апанасовка. До реки Сейм и закрытия котла им осталось 5 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Воздушных силах Украины показали момент удара моста через реку Сейм возле села Звание в Курской области, где продолжаются бои. На кадрах видно, как часть конструкции рухнула в воду после мощного взрыва.