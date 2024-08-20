Закриття котла близько: ВСУ можуть загнати в ловушку тисячі російських військових

Війська РФ намагаються обороняти прохід, що залишився на сході

Україна близька до закриття котла на річці Сейм у Курській області. Усередині залишається до 3 тисяч російських військових.

Про це сказав аналітик німецької газети Bild Юліан Рьопке. За його словами, держкордон між РФ та Україною на півдні та заході котла підготовлено до оборони.

Зазначається, що росіянам буде складно оборонятися, якщо ЗСУ вестиме наступ зі сходу. Крім того, на заході українці вже перейшли кордон та взяли під контроль невелику ділянку території РФ у 15 кв. км до річки Сейм. Там знаходиться хутір Отруба.

"У росіян зараз простий вибір: або боротися і обороняти цю територію, або відступити. Очевидно, обидва варіанти для них фатальні. Але треба прямо сказати, що ця битва не має вирішального характеру. Тому що ми не знаємо, як багато сил залишилося в Україні" — заявив Рьопке.

З 16 серпня українські воїни почали знищувати мости через річку Сейм на півночі Глушківського району Курської області. Це може відрізати угруповання ЗС РФ, оскільки район із заходу та півдня оточений територією України.

У відповідь Росія організує понтонні переправи та повітряний міст. Також війська РФ намагаються обороняти прохід, що залишився на сході. Напередодні ЗСУ захопили там села Снагость та Апанасівка. До річки Сейм та закриття котла їм залишилося 5 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Повітряних силах України показали момент удару мосту через річку Сейм біля села Званне у Курській області, де тривають бої. На кадрах видно, як частина конструкції впала у воду після потужного вибуху.