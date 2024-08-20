Росіяни в оперативному оточенні: ЗСУ знищили ще одну переправу (фото)

Раніше фіксували спалах поблизу мосту

Українські військові, ймовірно, знищили збудовану окупантами переправу через річку Сейм у Курській області, що наблизило утворення котла на цьому напрямку. На супутникових знімках видно, що поруч із місцем, де був понтонний міст, підіймається дим.

Як повідомляє "Радіо Свобода", на фото зроблених 19 серпня показано, що за 500 м від понтонної переправи між селами Званне та Глушкове видно дим.

При цьому переправа на знімках відсутня. До цього системи Nasa Firms зафіксували спалах поблизу мосту, після якого з'явився дим.

На супутникових знімках за 18 серпня переправа ще є, а от за 19 серпня — її немає.

Зауважимо, що окупанти почали зводити понтонні переправи через річку Сейм після ударів ЗСУ по мостах у цьому районі. За попередніми супутниковими знімками, росіяни побудували два таких мости. Один з них вже знищено.

Зруйновані ЗСУ стаціонарні мости фактично з'єднували ділянку площею близько 700 км від решти Курської області. Через них відбувалось постачання боєприпасів російським військам. Проте наразі ця територія фактично відрізана і швидше за все найближчим часом буде зайнята ЗСУ.

Саме тому, за словами аналітика німецької газети Bild Юліан Рьопке, Україна близька до закриття котла на річці Сейм у Курській області. Усередині залишається до 3 тисяч російських військових.

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