Тривають тяжкі бої за село Нью-Йорк на Донбасі

Українські військові мають успіх у Курській області РФ, де тривають бої. Тим часом окупанти захопили кілька населених пунктів на Донеччині.

Про це у вівторок, 20 серпня, повідомляється у Telegram-каналі DeepState. Аналітики також опублікували актуальні карти.

Наразі йдуть важкі бої за село Нью-Йорк, більшу частину якого окупанти захопили лише за два місяці.

Зазначається, що ЗСУ просунулися в районі селища Мартинівка у Курській області. На карті вказується, що цей населений пункт звільнений українськими захисниками.

"Ворог окупував Межове, Нудне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та Завітного. Ідуть важкі бої за Нью-Йорк", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі кажуть, що ворог 24 намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Нелипівка, Залізне та, найактивніше, біля Торецька. Де також завдав п’ять ударів дев’ятьма керованими авіабомбами.

Наразі 53 окрема механізована бригада ЗСУ продовжує тримати оборону у північній частині селища Нью-Йорк у Донецькій області. Про це "Українській правді" сказало джерело керівництву 53 бригади та ОТГ "Луганськ".

"Наші є в Нью-Йорку, тримаємо оборону. Контролюємо приблизно 20% (селища – Ред). Росіяни просуваються за рахунок великої кількості резерву. Ми вбиваємо, вони йдуть. У нас, на жаль, таких резервів немає", — зазначив він.

Інше джерело розповіло, що крім нестачі піхоти, справа також у певних проблемах із наявним особовим складом. На напрямі Нью-Йорка та сусіднього Торецька є проблеми з мотивованістю військових та досить високий показник тих, хто пішов у СОЧ (залишив позиції).

Подолавши частину Нью-Йорка, росіяни вже активно рухаються до наступного селища – Нелипівка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіянам по телевізору порадили змиритися із втратою територій у Курській області. Також було не виключено, що Росії взагалі доведеться віддати Україні всі прикордонні території.