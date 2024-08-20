Продолжаются тяжелые бои за село Нью-Йорк на Донбассе

У украинских военных есть успех в Курской области РФ, где продолжаются бои. Тем временем оккупанты захватили несколько населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом во вторник, 20 августа, сообщается в Telegram-канале DeepState. Аналитики также опубликовали актуальные карты.

Сейчас идут тяжелые бои за село Нью-Йорк, большую часть которого оккупанты захватили всего за два месяца.

Отмечается, что ВСУ продвинулись в районе поселка Мартыновка в Курской области. На карте указно, что этот населенный пункт освобожден украинскими защитниками.

"Враг оккупировал Межевое, Скучное и Журавку, а также продвинулся возле Гродовки и Заветного. Идут тяжелые бои за Нью-Йорк", — говорится в сообщении.

В Генштабе говорят, что враг 24 пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Северное, Нью-Йорк, Нелиповка, Железное и, наиболее активно, возле Торецка. Где также нанес пять ударов девятью управляемыми авиабомбами.

В настоящее время 53 отдельная механизированная бригада ВСУ продолжает держать оборону в северной части поселка Нью-Йорк в Донецкой области. Об этом "Украинской правде" сказал источник руководстве 53 бригады и ОТГ "Луганск".

"Наши есть в Нью-Йорке, держим оборону. Контролируем примерно 20% (поселка – Ред.). Россияне продвигаются за счет большого количества резерва. Мы убиваем, они идут. У нас, к сожалению, таких резервов нет", — отметил он.

Другой источник рассказал, что помимо нехватки пехоты, дело также в определенных проблемах с имеющимся личным составом. На направлении Нью-Йорка и соседнего Торецка есть проблемы с мотивированностью военных и довольно высокий показатель тех, кто ушел в СОЧ (оставил позиции).

Преодолев часть Нью-Йорка, россияне уже активно движутся к следующему поселку – Нелиповке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россиянам по телевизору посоветовали смириться с потерей территорий в Курской области. Также было не исключено, что России и вовсе придется отдать Украине все приграничные территории.