Курська операція ЗСУ може бути марною: в Bloomberg розповіли, за якої умови

Якщо сподівання Зеленського не справдяться, потенційні стратегічні вигоди від українського удару будуть втрачені

Уся операція Збройних сил України в Курській області Росії була б непотрібною у тому випадку, якби "партнери" зняли свої обмеження на використання ракет дальнього радіуса дії для ударів по російських військових об'єктах. Але якщо союзники й зараз відмовляться знімати обмеження, то вся операція буде марною.

Про це пише видання Bloomberg. Зазначається, що наступ в Курській області має дві мети: змусити російських окупантів перекидати війська з фронту на Донбасі та змусити союзників мобілізуватися, збільшивши та прискоривши постачання зброї Україні, водночас нарешті знявши обмеження на удари далекобійним озброєнням по Росії.

"Поки що це не працює. Замість цього Росія посилила атаки на Донбасі, одночасно збираючи разом різношерсте угруповання сил з інших регіонів, щоб зупинити український наступ на Курськ. Але фокус може бути в деякому сенсі невірним… Нейтралізувавши ключові переваги Росії, Україна зможе послабити тиск на свою оборону навіть без відведення російських військ. Крім того, Києву може дістатися невелика територія, яку можна буде обміняти під час майбутніх переговорів. Цей, безумовно, оптимістичний сценарій забезпечить не тільки тактичні військові вигоди, а й стратегічні, здатні вплинути на результат війни загалом", — написав автор матеріалу, аналітик та оглядач Марк Чемпіон.

Втім, якщо сподівання Зеленського не справдяться, потенційні стратегічні вигоди від українського удару будуть втрачені. Винні в цьому будуть не українці, а нерішучі західні союзники – щобільше, Україна може зазнати чергових територіальних втрат на Донбасі.

"Україна, ймовірно, також втратить важливий транспортний вузол Покровськ на Донбасі, і Путін опиниться на шляху до завоювання решти Донецької та Луганської областей. У якийсь момент Україні доведеться просити миру на умовах, які, як показала аналогічна угода в 2014 році, тільки підстьобнуть Путіна повернутися до бійки пізніше… Західні лідери мають нарешті визначити, що перемогою для України є забезпечення сильної позиції на переговорах, і розробити фінансову та військову стратегію для досягнення цієї мети. У них є кошти, і вони можуть почати зі скасування обмежень на ракети дальнього радіуса дії", – резюмував аналітик.

Як повідомлялося раніше, Україна близька до того, щоб закрити котел в одному з районів Курської області. Для цього вона знищує переправи на річці Сейм і намагається загнати в пастку близько трьох тисяч російських солдатів.

Загалом з 6 по 20 серпня під час Курської операції ЗСУ розширили свою зону контролю до 1263 квадратних кілометрів. Також наразі у 93 населених пунктах Росії піднято український прапор.