Яку площу Курської області контролюють ЗСУ: Сирський показав карту

Росіяни намагаються зібрати потрібні сили для відбиття атаки

Під час Курської операції ЗСУ розширили свою зону контролю до 1263 квадратних кілометрів. Також наразі у 93 населених пунктах Росії піднято український прапор.

Про це розповів головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський під час виступу на Конгресі місцевої та регіональної влади. Сюжет показували в ефірі каналу "Рада".

"Угруповання Сил оборони ведуть наступальну оборону на Курському напрямку. За період ведення наступу на території Курської області Збройні сили просунулися на глибину оборони противника від 28 до 35 км", — сказав він.

За його словами, противник активно реагує на дії українських сил, нарощує чисельність своїх сил та перекидає війська з інших напрямків.

Сирський додав, що дії ЗСУ залежатимуть від того, як надалі розвиватиметься оперативна ситуація.

Як повідомлялося раніше, Україна близька до того, щоб закрити котел в одному з районів Курської області. Для цього вона знищує переправи на річці Сейм і намагається загнати в пастку близько трьох тисяч російських солдатів.