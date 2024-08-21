Прориву ЗСУ у Курській області могла допомогти дивна помилка російського горе-генерала: що він зробив - WSJ

Генерал знав про скупчення військ ЗСУ

Російський генерал Лапін, якого регулярно критикують z-патріоти за військові провали, міг "допомогти" ЗСУ при вторгненні в Курську область черговим своїм "геніальним" рішенням. Саме він відповідав за безпеку на цій ділянці кордону.

Про це пише видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, напередодні наступу ЗСУ Лапін розпустив раду, якій доручили охороняти такий вразливий прикордонний регіон (орган, який об’єднав військових офіцерів із місцевими та регіональними посадовими особами безпеки). Лапін тоді заявив, що тільки військові мають сили та ресурси для захисту кордонів Росії.

Однак цей план зробив дірку у слабкій прикордонній обороні Росії, чим скористалися українські війська. У результаті, пише видання, російських військових застали зненацька і оборона Курської області розвалилася.

"Щоправда, Лапін один не відчинив ворота першому іноземному вторгненню на територію Росії після Другої світової війни. Він зіткнувся з гострою нестачею чоловіків. Але його помилка характерна для вищого керівництва, яке часто не має зв'язку з реаліями бойових дій. З початку війни російське централізоване мислення зверху вниз, одна з визначальних рис Росії за президента Володимира Путіна, мало негативний результат на полі бою. Це завадило тверезому плануванню у Кремлі, а коли ці плани провалилися, це завадило російським військам імпровізувати, щоб реагувати на швидкі події", — пишуть журналісти.

Зазначається, що поки що незрозуміло, допомогла б організувати послідовну відповідь з боку Москви міжвідомча рада, розпущена Лапіним. Однак, констатують журналісти, без централізованого органу, відповідального за реакцію Росії, зусилля Москви витіснити війська Києва поки що були безладними та неефективними.

Генерал Лапин

Крім того, стверджується у матеріалі, Лапін знав про нарощування сил України на кордоні з РФ, але оборона у цьому регіоні так і не була посилена.

"Командування Лапіна надсилало звіти до Москви із попередженням про те, що українські сили нарощують свою чисельність на лінії фронту. Але, як кажуть люди, які знають прикордонні маневри, обидві сторони раніше застосовували цей трюк як тактику психологічної війни і Москва відкинула ці застереження. Незважаючи на розвідувальні дані про військові переміщення, війська під командуванням Лапіна не змогли зміцнити оборонні лінії або встановити міни", — йдеться у матеріалі.

Видання нагадує, що саме Лапін командував військами РФ на північному напрямку, де восени 2022 року відбувся успішний контрнаступ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку площу Курської області контролюють ЗСУ.