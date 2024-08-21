Генерал знал о скоплении войск ВСУ

Российский генерал Лапин, который регулярно подвергается критике z-патриотов за военные провалы, мог "помочь" ВСУ при вторжении в Курскую область очередным своим "гениальным" решением. Именно он отвечал за безопасность на этом участке границы.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. По их данным, в канун наступления ВСУ Лапин распустил совет, которому поручили охранять столь уязвимый пограничный регион (орган, объединивший военных офицеров с местными и региональными должностными лицами безопасности). Лапин тогда заявил, что только у военных есть силы и ресурсы для защиты границ России.

Однако этот план проделал дыру в слабой пограничной обороне России, чем воспользовались украинские войска. В итоге, пишет издание, российских военных застали врасплох и оборона Курской области развалилась.

"Правда, Лапин один не открыл ворота первому иностранному вторжению на территорию России после Второй мировой войны. Он столкнулся с острой нехваткой мужчин. Но его ошибка характерна для высшего руководства, часто не имеющего связи с реалиями боевых действий. С начала войны российское централизованное мышление сверху вниз, одна из определяющих черт России при президенте Владимире Путине, имело отрицательный результат на поле боя. Это помешало трезвому планированию в Кремле, а когда эти планы провалились, это помешало российским войскам импровизировать, чтобы реагировать на скорые события", — говорится в материале. .

Отмечается, что пока непонятно, помог бы организовать последовательный ответ со стороны Москвы межведомственный совет, распущенный Лапиным. Однако, констатируют журналисты, без централизованного органа, ответственного за реакцию России, усилия Москвы вытеснить войска Киева пока были беспорядочными и неэффективными.

Генерал Лапін

Кроме того, утверждается в материале, Лапин знал о наращивании сил Украины на границе с РФ, но оборона в этом регионе так и не была усилена.

"Командование Лапина направляло отчеты в Москву с предупреждением о том, что украинские силы наращивают свою численность на линии фронта. Но, как говорят люди, знающие пограничные маневры, обе стороны ранее применяли этот трюк как тактику психологической войны, и Москва отвергла эти оговорки.

Несмотря на разведывательные данные о военных перемещениях, войска под командованием Лапина не смогли укрепить оборонные линии или установить мины", — говорится в материале.

Издание напоминает, что именно Лапин командовал войсками РФ на северном направлении, где осенью 2022 года состоялось успешное контрнаступление ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, какую площадь Курской области контролируют ВСУ.