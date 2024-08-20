Дороги кращі, місцеві ввічливі: боєць ЗСУ озвучив свої враження від Курської області

Росіяни чекають на допомогу від українських військових і не опираються "захопленню"

Український військовий Петро Сазонов розповів, що побував у Курській області Росії, де не вщухають бої ЗСУ. За його словами, місцеві жителі привітно зустрічають українських військових, але в самого до них є неприємне ставлення.

Своїми емоціями боєць із 14 полку ЗСУ поділився на сторінці Facebook. Він також опублікував кілька знімків, щоби передати ту атмосферу.

"Чесно скажу, що не було жодного бажання спілкуватися з місцевими, бо просто є до них брєзглівоє відношення, але вони виглядають лагідними і запитують коли буде хліб", — пише військовий.

У місцевому продовольчому магазині мережі "Пяторочка", як зазначив Петро Сазонов, смердить зіпсованими продуктами, натомість алкоголь "зберігає цноту". При цьому він подякував Курській обласній адміністрації за те, що зробили дороги, які, за словами військового, кращі, ніж в Україні. Він зазначив, що танкам ЗСУ буде зручніше і простіше ними їздити.

"Взагалі дивне відчуття, особливо коли по нам зробили скидання. Але дякую Богу, що криворукий пі***ський пілот", — написав Петро Сазонов.

Також "Телеграф" розповідав про те, що президент Росії Володимир Путін вимагає звільнити Курську область. Він окреслив чіткі терміни командирам.