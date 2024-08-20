Німецькі БМП під Курськом допомагають десантникам громити ворога: чим Marder краще "бехи"

Німецька Marder показала високу ефективність у Курській області

У ході успішних для ЗСУ боїв у Курській області було зайняте селище Мала Локня. Під час бою особливу ефективність у руках бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ (ДШВ) України виявила німецька бойова машина піхоти Marder (Куниця).

Відео цього застосування розмістила прес-служба ДШВ Збройних Сил України. Видно, як Marder веде вогонь по двоповерховій будівлі, зайнятій супротивнику. Як наголосили у прес-службі, десантникам вдалося потужним ударом знищити вогневі точки та бойові позиції ворога, завдавши йому важких втрат і зайнявши населений пункт.

Буквально напередодні наступу на Курщині Україна отримала чергову партію військової допомоги від Німеччини. У її числі були 20 БМП Marder, тож їхня загальна кількість у лавах ЗСУ зросла до 120 і багато з них зараз воюють у Курській області.

Судячи з даних у відкритому доступі, у складі підрозділів, що воюють на Курському напрямку, бореться Marder у модифікації А3. Це один з найбільш масових та покращених варіантів "Куниці", що відрізняється покращеним захистом. За рахунок збільшення ваги БМП на 1600 кг, на техніці було розміщено додаткову броню. У результаті Marder 1А3 "тримає" в лоб постріли з 30-мм гармати БМП-2, що робить німецьку машину однією з найбільш захищених у своєму класі. Плюс до цього броня витримує кумулятивні елементи від касетних боєприпасів, оскільки має два шари броні.

Іншим важливим елементом Marder 1А3 є його озброєння — автоматична гармата 20-мм Rheinmetall Rh-202. На відео прес-служби ДШВ, гармата запалювальними снарядами вражає будівлю, перетворену противником на зміцнення, та викликає в ньому пожежі. Як наслідок, населений пункт був зайнятий. Окрім 20-мм гармати та двох кулеметів Marder 1А3 може озброюватися ще й протитанковими комплексами, що робить його небезпечним навіть для ворожих танків.

Також у Курській області успішно використовують українські БТР-4Е. Вони також мають посилений броньовий захист та потужне озброєння, небезпечне навіть для танків.