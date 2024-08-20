Немецкие БМП под Курском помогают десантникам громить врага: чем Marder лучше "бэхи"

Немецкая Marder показала высокую эффективность в Курской области

В ходе успешных для ВСУ боев в Курской области был занят поселок Малая Локня. В ходе боя особую эффективность в руках бойцов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск (ДШВ) Украины проявила немецкая боевая машина пехоты Marder (Куница).

Видео этого применения разместила пресс-служба ДШВ Вооруженных сил Украины. Видно, как Marder ведет огонь по двухэтажному зданию, занятому противнику. Как подчеркнули в пресс-службе, десантникам удалось мощным ударом уничтожить огневые точки и боевые позиции врага, нанеся ему тяжелые потери и заняв населенный пункт.

Буквально накануне наступления в Курской области Украина получила очередную партию военной помощи от Германии. В ее числе были 20 БМП Marder, так что их общее число в рядах ВСУ выросло до 120 и многие из них сейчас воюют в Курской области.

Судя по данным в открытом доступе, в составе подразделений, воюющих на Курском направлении, сражается Marder в модификации А3. Это один из наиболее массовых и улучшенных вариантов "Куницы", отличающийся улучшенной защитой. За счет увеличения веса БМП на 1600 кг, на технике была размещена дополнительная броня. В итоге Marder 1А3 "держит" в лоб выстрелы из 30-мм пушки БМП-2, что делает немецкую машину одной из наиболее защищенных в своем классе. Плюс к этому броня выдерживает кумулятивные элементы от кассетных боеприпасов, поскольку имеет два слоя брони.

Другим важным элементом Marder 1А3 является его вооружение – автоматическая 20-мм пушка Rheinmetall Rh-202. На видео пресс-службы ДШВ, пушка зажигательными снарядами поражает здание, превращенное противником в укрепление, и вызывает в нем пожары. Как итог, населенный пункт был занят. Кроме 20-мм пушки и двух пулеметов Marder 1А3 может вооружаться еще и противотанковыми комплексами, что делает его опасным даже для вражеских танков.

Также в Курской области успешно используют украинские БТР-4Е. Они также имеют усиленную броневую защиту и мощное вооружение, опасное даже для танков.