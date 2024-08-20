Россияне ждут помощи от украинских военных и не сопротивляются "захвату"

Украинский военный Петр Сазонов рассказал, что побывал в Курской области России, где не утихают бои ВСУ. По его словам, местные жители приветливо встречают украинских военных, но у самого к ним неприятное отношение.

Своими эмоциями боец из 14 полка ВСУ поделился на странице Facebook. Он также опубликовал несколько снимков, чтобы передать ту атмосферу.

"Честно скажу что не было никакого желания общаться с местными потому что просто есть к ним брезгливое отношение, но они выглядят кроткими и спрашивают когда будет хлеб", — пишет военный.

В местном продовольственном магазине сети "Пятерочка", как отметил Петр Сазонов, воняет испорченными продуктами, зато алкоголь "сохраняет целомудрие". При этом он поблагодарил Курскую областную администрацию за то, что сделали дороги, которые, по словам военного, лучше, чем в Украине. Он отметил, что танкам ВСУ будет удобнее и проще по ним ездить.

"Вообще странное ощущение, особенно когда по нам сделали сброс. Но спасибо Богу, что криворукий пи***ский пилот", — написал Петр Сазонов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что президент России Владимир Путин требует освободить Курскую область. Он обозначил четкие сроки командирам.