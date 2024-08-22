"Легитимная цель": президент Чехии не увидел ничего плохого в возможной причастности Украины к подрыву "Северных потоков"

Впрочем, каких-либо веских доказательств причастности Украины к этому все равно никто не имеет

Даже если Украина действительно причастна к подрыву российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в 2022 году, в этом нет ничего плохого. Газопроводы являются легитимными целями, поскольку в контексте войны стратегические объекты могут стать не менее законными мишенями, чем военные.

Об этом сказал президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Novinky. Он напомнил о том, что, несмотря на все публикации и заявления, настоящих железобетонных и убедительных доказательств причастности Украины к подрыву газопроводов нет. А даже если она причастна – она была в своем праве.

"Трубопроводы являются стратегическими целями. Если бы атака имела целью перекрыть поставки газа и нефти в Европу и вернуть средства в Россию, то, условно говоря, это была бы легитимная цель", – предположил он, добавив, что в любой войне трубопроводы были бы первоочередными мишенями.

Павел также опроверг, что вывод из строя обоих газопроводов якобы создал серьезные проблемы для европейских стран. Он сказал, что к тому времени Европа уже имела несколько альтернативных источников поставок.

"К тому времени мы уже имели несколько альтернатив, поэтому "Северный поток" не был критически важным газопроводом для энергетической безопасности Европы. Конечно, это повлекло за собой определенные трудности, но они были такими, с которыми мы могли справиться", – резюмировал он.

Напомним, "Телеграф" рассказывал о том, что Китай требует начать международное расследование взрывов на "Северных потоках". Эти заявления только на руку России.

Германия, Дания и Швеция начали расследование в 2022 году. Россия потребовала, чтобы ее представителей пригласили для участия в нем, но получила отказ на фоне подозрений, что именно российские власти стояли за атакой на газопроводы.

При этом следует отметить, что российская пропаганда в произошедшем традиционно обвиняет Украину и Запад, а значит заявления Китая играют только на руку Кремля. Вместе с тем, мы писали о том, почему к взрывам на "Северных потоках" приплели Украину. Свою версию озвучил и объяснил экс-разведчик КГБ.