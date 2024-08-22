Втім, будь-яких вагомих доказів причетності України до цього все одно ніхто не має

Навіть якщо Україна дійсно причетна до підриву російських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у 2022 році, у цьому немає абсолютно нічого поганого. Газопроводи є легітимними цілями, оскільки в контексті війни стратегічні об'єкти можуть стати не менш законними мішенями, ніж військові.

Про це сказав президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю виданню Novinky. Він нагадав про те, що попри усі публікації та заяви, справжніх залізобетонних та переконливих доказів причетності України до підриву газопроводів немає. А навіть якщо вона причетна – вона була у своєму праві.

"Трубопроводи є стратегічними цілями. Якби атака мала на меті перекрити постачання газу та нафти до Європи та повернути кошти до Росії, то, умовно кажучи, це була б легітимна ціль", – припустив він, додавши, що у будь-якій війні трубопроводи були б першочерговими мішенями.

Павел також спростував, що виведення з ладу обох газопроводів нібито створило серйозні проблеми для європейських країн. Він сказав, що на той час Європа вже мала кілька альтернативних джерел постачання.

"На той час ми вже мали кілька альтернатив, тому "Північний потік" не був критично важливим газопроводом для енергетичної безпеки Європи. Звісно, це спричинило певні труднощі, але вони були такими, з якими ми могли впоратися", – резюмував він.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про те, що Китай вимагає розпочати міжнародне розслідування вибухів на "Північних потоках". Ці заяви лише на руку Росії.

Німеччина, Данія та Швеція розпочали розслідування у 2022 році. Росія зажадала, щоб її представників запросили до участі в ньому, але отримала відмову на тлі підозр, що саме російська влада стояла за атакою на газопроводи.

При цьому, варто зазначити, що російська пропаганда в тому, що відбулося, традиційно, звинувачує Україну та Захід, а отже заяви Китаю грають лише на руку Кремля. Разом з тим, ми писали про те, чому до вибухів на "Північних потоках" приплели Україну. Свою версію озвучив та пояснив ексрозвідник КДБ.