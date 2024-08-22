Буданов назвав цілі українських дронів у РФ: що потрапило під удар 21 серпня

Він розкрив деякі деталі

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про цілі атаки українськими безпілотниками на територію Росії, у середу, 21 серпня. Було проведено кілька операцій із використанням ударних дронів.

Про це Буданов сказав виданню The War Zone. За його словами, цілями були центр радіозв’язку, московський аеропорт та авіабаза в Ростовській області.

"Сьогодні ми провели кілька операцій із використанням безпілотників", — зазначив глава ГУР.

Він не уточнив, де розташований центр радіотехнічної розвідки, який був однією з цілей атак. Проте Буданов додав, що, крім нього, під ударами були аеропорт "Остаф’єво" в Москві та авіабазі "Міллерово" в Ростовській області.

Глава ГУР сказав, що загалом для цих атак було використано 50 безпілотників. Масштаби збитків, з’ясовуються, зазначив головний розвідник України.

Водночас, як наголошує The War Zone, система пожежної інформації NASA не зафіксувала пожеж ані в "Остаф’єво", ані в "Міллеровому". Російська влада 21 серпня заявила про збивання всіх безпілотників, які атакували територію їхньої країни. Міноборони РФ заявило, що було збито 45 дронів.

Водночас мер Москви Сергій Собянін повідомив, що в ніч проти 21 серпня 10 безпілотників було збито в районі Подільська. Біля цього міста розташований аеропорт "Остаф’єво", який використовують російські військові. За словами Собяніна, це була одна із наймасштабніших атак на регіон за весь час.

Як повідомляв "Телеграф", нафтобаза Федерального резерву РФ у місті Пролетарськ у Ростовській області, яку 18 серпня атакували безпілотники, станом на вечір 22 серпня продовжувала горіти вже четверту добу. Загасити пожежу російським рятувальникам не вдалося, полум’я вже знищило десятки резервуарів.