Майже долетіли? Мер Москви похвалився відбиттям "масштабної атаки дронів" (відео)

10 збитих біля Москви дронів для мешканців російської столиці, вочевидь, проходять по категорії "масштабна атака"

Москву в ніч на 21 серпня атакували невідомі безпілотники. Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що атака нібито була відбита – і при цьому похизувався, що це, мовляв, була одна з наймасштабніших атак.

Своє захоплення Собянін виписав у власному Telegram. При цьому, якщо вірити його допису, російська протиповітряна оборона за ніч збила нібито всього-на-всього десять безпілотників.

"Силами ППО Міноборони цієї ночі збито 10 штук. Це одна з наймасштабніших спроб атакувати Москву за допомогою безпілотників за весь час", – написав Собянін. Він також зазначив, що ситуацію нібито контролюють, а на місцях падіння уламків обійшлося без руйнувань та постраждалих.

При цьому російські інформаційні канали вже опублікували відео відбиття атаки безпілотників. На ньому можна побачити безпілотники, які майже безперешкодно літають у російському небі, а також почути звуки вибухів від роботи ППО росіян, або від влучань БПЛА.

Нагадаємо, що у Ростовській області РФ, де вже третій день палає нафтобаза після вдалої дронової атаки, у ніч на 21 серпня знову гриміли вибухи та сталася сильна пожежа. Під ударом опинилося місто Новошахтинськ, місцеві заявили про роботу протиповітряної оборони.

Як повідомляли "Телеграфу" власні джерела в українській розвідці, нафтобаза "Кавказ" працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ. Атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 3 серпня було здійснено атаку по Ростовській області, а саме — по аеродрому "Морозовськ". Зафіксовано попадання до складів із боєприпасами, де зберігалися, зокрема, й керовані авіаційні бомби.