Дим розтягнувся на понад сотню кілометрів: у Росії третю добу палає нафтобаза (фото, відео)

Пожежу намагаються тушити сотні пожежників

У Ростовській області Росії у Пролетарську вже третю добу палає нафтобаза на комбінаті "Кавказ". Її у ніч проти 18 серпня уразили українські дрони.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Зазначається, що шлейф чорного диму розтягнувся вже за десятки кілометрів від неї.

Зокрема, дим із палаючої нафтобази вже дістався Ростова, небо над містом потемніло. Варто зазначити, що відстань Ростова до Пролетарська складає приблизно 160 км.

Небо над Ростовом

Небо над Ростовом

На відео, яке зняли місцеві жителі вранці вівторка, відкритого горіння не видно. Проте в небо підіймаються клуби чорного диму.

Глава Пролетарського району Валерій Горнич заявив, що небезпеки для житлових кварталів немає, оскільки дим від пожежі йде у бік, протилежний житловій забудові. Евакуація не планується, повідомила напередодні ввечері місцева влада. У Пролетарському районі оголошено режим надзвичайної ситуації

За даними російські ЗМІ, нараз площа пожежі становить 10 тисяч кв. м. Вогонь намагаються ліквідувати понад 500 пожежників, три пожежні потяги та 80 спеціальних машин. Для гасіння також готують чотири одиниці авіації.

Повідомлялося, що станом на вечір понеділка під час гасіння пожежі постраждав 41 пожежник, п'ятеро з них перебувають у реанімації. Семеро постраждалих евакуювали до Петербурга.

Пролетарськ на мапі

Нагадаємо, як повідомляли "Телеграфу" власні джерела в українській розвідці, нафтобаза "Кавказ" працювала на ворожому ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ. Атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.