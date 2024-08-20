Палає третю добу: у мережі показали супутниковий знімок пожежі на нафтосховищі в Росії

Щонайменше п’ятеро російських пожежників потрапили до реанімації

Пожежа на нафтобазі "ФГКУ комбінат "Кавказ" у районі Пролетарська Ростовської області Росії, яка виникла після удару дронами ГУР МОУ, продовжує палати на третю добу після атаки. У мережі показали супутникове фото.

Його опублікував OSINT-дослідник М.Т. Андерсон у соцмережі Х. Знімок було зроблено у ніч проти 20 серпня. На ньому відображено теплові сигнатури пожежі на нафтобазі. Теплові сигнатури — метод отримання характеристик з даних інфрачервоної термографії. Червоні — найновіші, що з’явилися протягом 1-3 годин, помаранчеві — 3-6 годин, бежеві — до 24 годин.

"До ранку може не залишитися резервуарів", — написав він.

Судячи із супутникових даних, пожежа продовжує розростатися. Станом на вечір 19 серпня було відомо, що вогонь охопив уже понад 10 цистерн із паливом.

Варто зазначити, що на нафтобазі у Пролетарську 70 резервуарів. Якщо всі вони заповнені нафтою, за попередніми оцінками аналітиків, її загальна вартість може становити близько $180 млн. Однак там може зберігатися й авіаційний гас і дизель, у цьому випадку вартість ще вища.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 19 серпня на нафтосховищі в Пролетарську трапилася ще одна детонація. Займання посилилося.