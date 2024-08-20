Пылает третьи сутки: в сети показали спутниковый снимок пожара на нефтехранилище в России

Как минимум пятеро российских пожарных попали в реанимацию

Пожар на нефтебазе "ФГКУ комбинат "Кавказ" в районе Пролетарска Ростовской области России, который возник после удара дронами ГУР МОУ, продолжает пылать на третьи сутки после атаки. В сети показали спутниковое фото.

Его опубликовал OSINT-исследователь М.Т. Андерсон в соцсети Х. Снимок был сделан в ночь на 20 августа. На нем отражены тепловые сигнатуры пожара на нефтебазе. Тепловые сигнатуры — метод извлечения характеристик из данных инфракрасной термографии. Красные — самые новые, появившиеся в течении 1-3 часов, оранжевые — 3-6 часов, бежевые — до 24 часов.

"До утра может не остаться резервуаров", — написал он.

Судя по спутниковым данным, пожар продолжает разрастаться. По состоянию на вечер 19 августа было известно, что огонь охватил уже более 10 цистерн с топливом.

Стоит отметить, что на нефтебазе в Пролетарске 70 резервуаров. Если все они заполнены нефтью, по предварительным оценкам аналитиков ее общая стоимость может составлять около $180 млн. Однако там может храниться и авиационный керосин и дизель, в этом случае стоимость еще выше.

Как сообщал "Телеграф", вечером 19 августа на нефтехранилище в Пролетарске случилась еще одна детонация. Возгорание усилилось.