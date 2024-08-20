Хватает ли Украине американских снарядов и что Россия задумала с мобилизацией: отчет правительства США

В США указали на проблемы с обеспечением ВСУ артиллерией.

Генеральные инспекторы Пентагона, Госдепа и агентства USAID представили новый отчет Конгрессу Соединенных Штатов. В документе указаны главные тенденции российско-украинской войны и влияние поддержки США на ситуацию.

Главное из отчета, охватывающего период с апреля по июнь 2024 года, собрал "Телеграф".

"Критическая" нехватка артиллерии

"Запасы ВСУ определенных видов боеприпасов, которые больше не производят или не поставляют Соединенные Штаты, стали критически низкими, и эта ситуация осложняется постоянными российскими атаками беспилотников-камикадзе и крылатых ракет.

Эти атаки угрожают способности ВСУ защищаться от воздушных угроз и усложняют защиту критической инфраструктуры и оборонно-промышленной базы", — говорится в документе.

При этом американцы отмечают: несмотря ни на что, украинские бойцы продолжают чрезвычайно эффективно использовать артиллерию на поле боя с помощью ракетных систем, гаубиц и минометов.

Но украинское войско сталкивается с "критической нехваткой" артиллерийских систем калибра 155 мм, боеприпасов и ремонтного оборудования.

"Прогнозируемые поставки боеприпасов достаточны для достижения краткосрочных целей, но могут не поддержать среднесрочные наступательные операции. Текущий уровень поставок артиллерийских систем не удовлетворит потребности ВСУ в восстановлении и наращивании сил", — отмечается в отчете.

Наибольший вызов по поставкам 155-мм артиллерии — производственные мощности, объемы которых постепенно растут, но не так быстро, как нужно Украине.

Впрочем, среди шагов по решению проблемы в отчете упоминают поставки "нескольких видов высокоточных средств поражения, имеющих доказанную эффективность на поле боя", а также дополнительные контракты между Киевом и производителями.

Вместе с помощью оружием Украине в США говорят о "не менее сложной задаче" — пополнить запасы своей армии. В частности, некоторые компании не способны расширить производство, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Американское снаряжение на передовой, но…

В отчете утверждается, что ВСУ "не располагает достаточными возможностями и военными материалами — особенно артиллерией, средствами противовоздушной обороны и возможностями для дальнобойных ударов", чтобы преодолеть преимущество России в воздухе и на земле.

К примеру, в июне на передовую начало поступать американское военное снаряжение, однако этого мало, считает Агентство военной разведки США.

"Эта помощь почти наверняка будет недостаточной, чтобы сравниться с российской суточной нормой огня, которая составляет 10 000 артиллерийских выстрелов".

Партнеры прогнозируют, что Украина сможет продолжать оборонные операции, но не будет способна проводить масштабные контрнаступательные операции в течение, по крайней мере, следующих шести месяцев. К слову, отчет был написан до того, как ВСУ начали контрнаступление в Курской области РФ.

Консультанты из Штатов в Украине

Интересно, что в прошлом квартале в Киеве появилась небольшая группа военных советников США, сменяющихся на ротационной основе. Подразделение расположилось в американском посольстве и не вовлечено в военные операции. Консультанты обычно находятся в Украине всего несколько месяцев.

"Персонал не участвует в боевых действиях. Вместе с тем они работают непосредственно с руководством ВСУ, чтобы способствовать эффективному использованию военной помощи США", — отмечается в отчете.

Более 87% чувствительного оборудования из США – в строю

Американское законодательство требует усиленного мониторинга использования вооружения, предоставленного Киеву США, если оно содержит чувствительные технологии или особенно уязвимо к неправильному использованию.

Это, например, ракеты к комплексам Javelin и Stinger, дроны Switchblade и ракеты AMRAAM. Большинство из этого вооружения сразу размещается на передовой, и украинское войско регулярно отчитывается перед американскими партнерами о состоянии вооружения.

Так вот, 87,6% предоставленного Украине вооружения – в строю. Имеет статус "активного" и считается таким, что используется на поле боя.

Проблемы ПВО Крыма

Особое внимание в отчете обращают на проблемы российских оккупационных войск. Так, с апреля по июнь ВСУ использовали предоставленные США ракеты ATACMS для ударов по российской противовоздушной обороне в Крыму. В Штатах подтверждают, что в результате этих ударов оккупанты потеряли несколько самых современных зенитно-ракетных комплексов С-400. После атак российские силы развернули свою современную систему ПВО С-500 для защиты Керченского моста.

"Однако система С-500 еще не была полностью продемонстрирована как полнофункциональная в Украине, что свидетельствует о трудностях России в обеспечении должного уровня противовоздушной обороны Крыма", — утверждается в отчете со ссылкой на американскую военную разведку.

Российские силы также передислоцировали несколько своих комплексов С-400 из Крыма в Белгород для защиты российских объектов от ударов HIMARS. "Несмотря на потери, российская система С-400 и общая интегрированная система противовоздушной обороны остаются одними из самых современных в мире", — считают в Штатах.

Вербовка вместо мобилизации

Наряду с этим россияне продолжают привлечение добровольцев в оккупационное войско. По оценкам США, по состоянию на 2024 год Россия уже завербовала 160 тысяч новых добровольцев.

"Москва продолжает заставлять граждан подписывать контракты на военную службу с Министерством обороны России, что является частью более широкой вербовочной кампании, использующей как принуждение, так и финансовые стимулы. Эта кампания позволяет российской армии расширять боевую мощь без общей мобилизации".

Отмечается, что РФ начала использовать "добровольческий корпус" как основную структуру для контроля над всеми частными военными компаниями, включая группу "Вагнер", и воюющих в Украине добровольцев. В мае российские частные военные компании, базирующиеся в Африке, были направлены для поддержки российского наступления на Харьков, и, вероятно, были подчинены "добровольческому корпусу".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в США оценили влияние Курской операции ВСУ на войну в Украине.