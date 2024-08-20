Чи вистачає Україні американських снарядів і що Росія задумала з мобілізацією: звіт уряду США

У США вказали на проблеми із забезпеченням ЗСУ артилерією.

Генеральні інспектори Пентагону, Держдепу та агенції USAID подали новий звіт Конгресу Сполучених Штатів. У документі вказано головні тенденції російсько-української війни та вплив підтримки США на ситуацію.

Головне зі звіту, який охоплює період з квітня по червень 2024 року, зібрав "Телеграф".

Брак артилерії є "критичним"

"Запаси ЗСУ певних видів боєприпасів, які більше не виробляють або не постачають Сполучені Штати, стали критично низькими, і ця ситуація ускладнюється постійними російськими атаками безпілотників-камікадзе та крилатих ракет.

Ці атаки загрожують здатності ЗСУ захищатися від повітряних загроз і ускладнюють захист критичної інфраструктури та оборонно-промислової бази", — йдеться у документі.

При цьому американці зазначають: попри все, українські бійці продовжують надзвичайно ефективно використовувати артилерію на полі бою за допомогою ракетних систем, гармат і мінометів.

Але українське військо стикається з "критичною нестачею" артилерійських систем калібру 155 мм, боєприпасів і ремонтного обладнання.

"Прогнозовані поставки боєприпасів достатні для досягнення короткострокових цілей, але можуть не підтримати середньострокові наступальні операції. Поточний рівень поставок артилерійських систем не задовольнить потреби ЗСУ у відновленні та нарощуванні сил", — зазначається у звіті.

Найбільший виклик щодо постачання 155-мм артилерії — виробничі потужності, обсяги яких поступово зростають, але не так швидко, як потрібно Україні.

Утім, серед кроків для розв'язання проблеми у звіті згадують постачання "декількох видів високоточних засобів ураження, які мають доведену ефективність на полі бою", а також додаткові контракти між Києвом та виробниками.

Разом із допомогою зброєю Україні в США кажуть про "не менш складне завдання" — поповнити запаси своєї армії. Зокрема, деякі компанії не здатні розширити виробництво, щоб задовольнити зростаючий попит.

Американське спорядження на передовій, але…

У звіті стверджується, що ЗСУ "не мають достатніх можливостей і військових матеріалів — особливо артилерії, засобів протиповітряної оборони та можливостей для далекобійних ударів", щоб подолати перевагу Росії в повітрі та на землі.

До прикладу, у червні на передову почало надходити американське військове спорядження, проте цього замало, вважає Агентство військової розвідки США.

"Цієї допомоги майже напевно буде недостатньою, щоб зрівнятися з російською добовою нормою вогню, яка становить 10 000 артилерійських пострілів".

Партнери прогнозують, що Україна зможе продовжувати оборонні операції, але не буде здатна проводити масштабні контрнаступальні операції протягом принаймні наступних шести місяців. До слова, звіт був створений до того, як ЗСУ почали контрнаступ у Курської області РФ.

Консультанти зі Штатів в Україні

Цікаво, що минулого кварталу в Києві з’явилася невелика група військових радників США, які змінюються на ротаційній основі. Підрозділ розташувався в американському посольстві і не залучений до військових операцій. Консультанти зазвичай перебувають в Україні лише кілька місяців.

"Персонал не бере участі в бойових діях. Натомість вони працюють безпосередньо з керівництвом ЗСУ, щоб сприяти ефективному використанню військової допомоги США", — зазначається у звіті.

Понад 87% чутливого обладнання зі США — в строю

Американське законодавство вимагає посиленого моніторингу за використанням озброєння, наданого Києву США, якщо воно містить чутливі технології або особливо вразливе до неправильного використання.

Це, приміром, ракети до комплексів Javelin та Stinger, дрони Switchblade та ракети AMRAAM. Більшість із цього озброєння одразу розміщується на передовій, й українське військо регулярно звітує перед американськими партнерами щодо стану озброєння.

Так от, 87,6% наданого Україні озброєння — в строю. Має статус "активне" і вважається таким, що використовується на полі бою.

Проблеми ППО Криму

Окрему увагу у звіті звертають на проблеми російських окупаційних військ. Так, з квітня по червень ЗСУ використовували надані США ракети ATACMS для ударів по російській протиповітряній обороні в Криму. В Штатах підтверджують, що унаслідок цих ударів окупанти втратили декілька найсучасніших зенітно-ракетних комплексів С-400. Після атак російські сили розгорнули свою найсучаснішу систему ППО С-500 для захисту Керченського мосту.

"Однак система С-500 ще не була повністю продемонстрована як повнофункціональна в Україні, що свідчить про труднощі Росії у забезпеченні належного рівня протиповітряної оборони Криму", — стверджується у звіті з посиланням на американську військову розвідку.

Російські сили також передислокували кілька своїх комплексів С-400 з Криму до Бєлгорода для захисту російських об’єктів від ударів HIMARS. "Попри втрати, російська система С-400 і загальна інтегрована система протиповітряної оборони залишаються одними з найсучасніших у світі", — вважають у Штатах.

Вербування замість мобілізації

Поруч із цим росіяни продовжують залучення добровольців до окупаційного війська. За оцінками США, станом на 2024 рік Росія вже завербувала 160 тисяч нових добровольців.

"Москва продовжує змушувати громадян підписувати контракти на військову службу з Міністерством оборони Росії, що є частиною ширшої кампанії з вербування, котра використовує як примус, так і фінансові стимули. Ця кампанія дозволяє російській армії розширювати бойову міць без загальної мобілізації".

Зазначається, що РФ почала використовувати "добровольчий корпус" як основну структуру для контролю над усіма приватними військовими компаніями, включаючи групу "Вагнер", і добровольців, які воюють в Україні. У травні російські приватні військові компанії, що базуються в Африці, були направлені для підтримки російського наступу на Харків, ймовірно, підпорядковані "добровольчому корпусу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у США оцінили вплив Курської операції ЗСУ на війну в Україні.