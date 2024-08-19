Пожарные поезда не помогают: в РФ уже сутки не могут потушить нефтебазу, дымом затянуло всю округу (видео)

Едкий дым окутал всю округу

В Ростовской области России уже на протяжении суток пылает нефтебаза на комбинате "Кавказ", которую в ночь на 18 августа поразили украинские дроны. Шлейф черного едкого дыма растянулся уже на десятки километров от неё.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. По их данным, пожар продолжается до сих пор. Жителей Пролетарска, в пригороде которого расположена нефтебаза, просят не выходить на улицу из-за опасных выбросов в связи с ним.

"Едкий дым и выбросы горевших нефтепродуктов могут пагубно сказаться на самочувствии жителей", — отмечает авторы постов.

Очевидно, пожар оказался очень серьезным, ведь еще вчера, по данным властей, его тушили сразу несколько пожарных поездов, но это пока не помогло справиться с ним.

"Продолжается тушение пожара на промскладе в Пролетарске. Задействованы все необходимые силы и средства, в том числе три пожарных поезда", — писал местный губернатор.

Местные паблики утверждают, что шлейф дыма от пожара растянулся уже на 50 километров.

Напомним, как сообщали "Телеграфу" собственные источники в украинской разведке, нефтебаза "Кавказ" работала на вражеском ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск. Атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.