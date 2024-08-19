Пожежні поїзди не допомагають: в РФ вже добу не можуть згасити нафтобазу, димом затягнуло всю округу (відео)

Їдкий дим огорнув усю округу

У Ростовській області Росії вже протягом доби палає нафтобаза на комбінаті "Кавказ", яку в ніч проти 18 серпня уразили українські дрони. Шлейф чорного їдкого диму розтягнувся вже за десятки кілометрів від неї.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, пожежа триває й досі. Жителів Пролетарська, у передмісті якого розташована нафтобаза, просять не виходити на вулицю через небезпечні викиди у зв’язку з ним.

"Їдкий дим і викиди нафтопродуктів, що горіли, можуть згубно позначитися на самопочутті жителів", — зазначають автори постів.

Очевидно, пожежа виявилася дуже серйозною, адже ще вчора, за даними влади, її гасили одразу кілька пожежних поїздів, але це поки що не допомогло впоратися з нею.

"Продовжується гасіння пожежі на промскладі в Пролетарську. Задіяні всі необхідні сили та засоби, у тому числі три пожежні потяги", — писав місцевий губернатор.

Місцеві пабліки стверджують, що шлейф диму від пожежі розтягнувся вже на 50 кілометрів.

Нагадаємо, як повідомляли "Телеграфу" власні джерела в українській розвідці, нафтобаза "Кавказ" працювала на ворожому ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ. Атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе українського виробництва.