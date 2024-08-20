Вероятно, летел "Искандер-К": стали известны подробности утренней атаки на Киев

Враг атаковал столицу Украины с северного направления

В ночь на 20 августа российские оккупанты запустили по Киеву ударные дроны. А утром они совершили повторную атаку, но уже с применением крылатых ракет.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Отмечается, что это была уже 41 объявленная воздушная тревога для Киева с начала августа.

"По предварительной информации, враг атаковал столицу Украины с северного направления вероятно крылатыми ракетами типа Искандер-К. Это была уже пятая ракетная атака по Киеву в этом месяце", — сказал глава КГГА Сергей Попко.

Силами и средствами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены еще на подступах к городу. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

В КГГА обратились к гражданам с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заботиться о своей безопасности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 августа в Киеве и области прогремел ряд взрывов. По данным мониторинговых каналов, оккупанты могли применить по Киеву северокорейские баллистические ракеты KN-23, которые являются полной копией российского "Искандера".