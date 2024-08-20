Ймовірно, летів "Іскандер-К": стали відомі подробиці ранкової атаки на Київ

Ворог атакував столицю України із північного напрямку

У ніч проти 20 серпня російські окупанти запустили по Києву ударні дрони. А вранці вони здійснили повторну атаку, але вже із застосуванням крилатих ракет.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Зазначається, що це була вже 41 оголошена повітряна тривога для Києва з початку серпня.

"За попередньою інформацією, ворог атакував столицю України з північного напрямку ймовірно крилатими ракетами типу Іскандер-К. Це була вже п’ята ракетна атака по Києву цього місяця", — сказав голова КМДА Сергій Попко.

Силами та засобами протиповітряної оборони ракети було знищено ще на підступах до міста. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих та руйнувань.

У КМДА звернулися до громадян з проханням не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та піклуватися про свою безпеку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 18 серпня в Києві та області пролунала низка вибухів. За даними моніторингових каналів, окупанти могли вдарити по Києву північнокорейськими балістичними ракетами KN-23, які є повною копією російського "Іскандера".