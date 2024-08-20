Война — день 909: ситуация под Покровском усложняется, а в Курской области продолжается "демилитаризация"

Оперативно о главном за сутки

Россияне не останавливают свое наступление на востоке Украины, а ситуация возле Покровска может вскоре стать критической. Оккупанты уже находятся в десятке километров от города, а местные власти могут прибегнуть к эвакуации детей. Тем временем в Курской области РФ дела для Украины идут лучше, ВСУ смогли взять под свой контроль несколько населенных пунктов и смогли уничтожить все мосты через реку Сейм, тем самым оставив крупную группировку войск практически без снабжения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 20 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне вновь устроили ночную дроновую атаку. БПЛА были замечены в нескольких областях, а в Киевской области слышали взрывы.

С ситуацией в Украине за 17 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 906: слухи о срыве переговоров с Россией и "ядерных провокациях"

О новостях и событиях 18 августа мы рассказывали здесь: Война — день 907: ВСУ продолжают "демилитаризацию" Курской области, а оккупанты давят на востоке

О том, что происходило 19 августа, читайте в трансляции: Война — день 908: россияне усиливают давление под Покровском, а ВСУ готовят новые удары в Курской области