Война — день 909: ситуация под Покровском усложняется, а в Курской области продолжается "демилитаризация"
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Оперативно о главном за сутки
Россияне не останавливают свое наступление на востоке Украины, а ситуация возле Покровска может вскоре стать критической. Оккупанты уже находятся в десятке километров от города, а местные власти могут прибегнуть к эвакуации детей. Тем временем в Курской области РФ дела для Украины идут лучше, ВСУ смогли взять под свой контроль несколько населенных пунктов и смогли уничтожить все мосты через реку Сейм, тем самым оставив крупную группировку войск практически без снабжения.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 20 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.
00:00 Россияне вновь устроили ночную дроновую атаку. БПЛА были замечены в нескольких областях, а в Киевской области слышали взрывы.
С ситуацией в Украине за 17 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 906: слухи о срыве переговоров с Россией и "ядерных провокациях"
О новостях и событиях 18 августа мы рассказывали здесь: Война — день 907: ВСУ продолжают "демилитаризацию" Курской области, а оккупанты давят на востоке
О том, что происходило 19 августа, читайте в трансляции: Война — день 908: россияне усиливают давление под Покровском, а ВСУ готовят новые удары в Курской области