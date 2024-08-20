Війна — день 909: ситуація під Покровськом ускладнюється, а в Курській області триває "демілітаризація"

Оперативно про головне за добу

Росіяни не зупиняють свій наступ на сході України, а ситуація біля Покровська може незабаром стати критичною. Окупанти вже знаходяться в десятці кілометрів від міста, а місцева влада може вдатися до евакуації дітей. Тим часом у Курській області РФ справи для України йдуть краще, ЗСУ змогли взяти під свій контроль кілька населених пунктів та змогли знищити всі мости через річку Сейм, тим самим залишивши велике угруповання військ практично без постачання.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 20 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни знову влаштували нічну дронову атаку. БПЛА були помічені у кількох областях, а на Київщині чули вибухи.

З ситуацією в Україні за 17 серпня ви можете ознайомитися в цьому матеріалі: Війна — день 906: чутки про зрив переговорів з Росією та "ядерні провокації"

Про новини та події 18 серпня ми розповідали тут: Війна — день 907: ЗСУ продовжують "демілітаризацію" Курської області, а окупанти тиснуть на сході

Про те, що відбувалося 19 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 908: росіяни посилюють тиск під Покровськом, а ЗСУ готують нові удари у Курській області