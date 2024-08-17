Війна — день 906: росіяни бояться ядерного удару з боку України, ЗСУ просуваються в Курській області

Оперативно про головне за добу

Збройні сили України продовжують просуватися в Курській області – територія, контрольована Україною, розширяється. На тлі невдач та поразок в цьому регіоні російські окупанти заговорили про "ядерну зброю" – от тільки намір її використати приписують Україні. За версією росіян, Україна має так звану "брудну" ядерну бомбу, якою хоче вдарити по Курській та, несподівано, Запорізькій атомним електростанціям.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 16 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У небі України перебувають російські ударні безпілотники.

Про новини та події 14 серпня ми розповідали тут: Війна — день 903: ЗСУ зайняли понад 70 сіл у Курській області, а росіяни штурмують по всій лінії фронту

Про те, що відбувалося 15 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 904: у ЗСУ успіхи в Курській області, а росіяни тиснуть на Донбасі

З ситуацією в Україні за 16 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 905: росіяни просунулись до Покровська і вже говорять про територіальні поступки