Война — день 906: россияне боятся ядерного удара со стороны Украины, ВСУ продвигаются в Курской области

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Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться в Курской области – территория, контролируемая Украиной, расширяется. На фоне неудач и поражений в этом регионе российские оккупанты заговорили о "ядерном оружии" — вот только намерение его использовать приписывают Украине. По версии россиян, у Украины есть так называемая "грязная" ядерная бомба, которой она хочет ударить по Курской и, неожиданно, Запорожской атомным электростанциям.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 16 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В небе Украины находятся российские ударные беспилотники.

О новостях и событиях 14 августа мы рассказывали здесь: Война — день 903: ВСУ заняли более 70 сел в Курской области, а россияне штурмуют по всей линии фронта

О том, что происходило 15 августа, читайте в трансляции: Война — день 904: у ВСУ успехи в Курской области, а россияне давят на Донбассе

С ситуацией в Украине за 16 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 905: россияне продвинулись в Покровск и уже говорят о территориальных уступках