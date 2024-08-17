От многоэтажки осталось несколько стен: жуткие кадры удара РФ по недостройке в Мирнограде (фото, видео)

Город в 6 км от линии фронта

Российские оккупанты в субботу, 17 августа, ударили по недостроенной девятиэтажке в прифронтовом Мирнограде. Сейчас известно уже об 1 погибшем и 4 раненых.

Как отмечают в сети местные каналы, мощный взрыв прогремел вечером. Некоторые СМИ утверждают, что многоэтажка жилая, но корреспондент "Телеграфа" опровергает эту информацию. Ведь здание было не достроено и не введено в эксплуатацию.

Фото разрушенного до основания здания уже публикуют в сети. От девятиэтажки осталось несколько стен.

На кардах видео видно, что взрыв также задел магазин АТБ и рядом расположены многоэтажки. В них вылетели окна, а фасад побило обломками.

Отметим, что АТБ с начала войны в этом районе города не работает и закрыто.

В настоящее время идет спасательная операция и ликвидация последствий удара россиян. Добавим, что Мирноград в 6,7 км от линии фронта.

Напомним, недавно корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посещал Мирноград, в котором жители рассказали о жизни под обстрелами и приближении линии фронта. Также показали, как сейчас выглядит избитый российскими ракетами город.

Ранее "Телеграф" писал, что в Мирнограде местные власти закупили "зубы дракона" на 32 млн грн, но срок поставки конец года. В то же время от фронта до города осталось менее 7 км.